Kostenlos am Wochenende: Gerade sind auf Steam gleich mehrere richtig gute Shooter gratis

Hell Let Loose, Deep Rock Galactic und GTFO. Dieses Wochenende kommen Shooter-Fans bei Steam auf ihre Kosten.

Ihr mögt es, wenn es bummt und kracht? Dann seid ihr vermutlich echte Shooter-Fans. Und weil man von guten Shootern nie genug bekommen hat, hat euch Valve dieses Wochenende ein dickes Gratisbündel voll mit hochkarätigen Shootern geschnürt, die ihr in den kommenden Tagen kostenlos ausprobieren könnt.

Wir zeigen euch, welche Spiele es gibt und für wen sie sich lohnen. Für alle drei Shooter gilt: Die Aktion ist zeitlich begrenzt. Am Montagabend werden die Titel wieder aus eurer Bibliothek entfernt. Schnell sein lohnt sich also.

Gratisspiel #1: Hell Let Loose

Hell Let Loose

Hell Let Loose ist ein Hardcore-Shooter für alle, die es gern richtig realistisch mögen. Hier gibt es keine schnellen Matches mit Killstreaks und Akimbo-Pistolen wie bei Call of Duty, sondern das wirklichkeitsnahe und manchmal quälend langsame Grauen des Krieges.

Der Shooter spielt im Zweiten Weltkrieg, als Schlachtfelder dienen Orte wie Kursk oder Stalingrad. In großformatigen Gefechten mit bis zu 100 Spielern tretet ihr mit Panzern, Artillerie und 14 Klassen von Fußsoldaten gegeneinander an.

Jede Klasse erfüllt ganz unterschiedliche Team-Aufgaben. Denn in Hell Let Loose geht es eben nicht nur ums gegenseitige Beschießen; ihr müsst auch Nachschubwege aufbauen und eine Kommandostruktur etablieren. In diesem Punkt gleicht der Shooter schon fast einem Strategiespiel.

Auch GameStar-Kollege Dimi Halley hat Hell Let Loose bereits ausprobiert. Seinen Erfahrungsbericht findet ihr unten.

Gratisspiel #2: GTFO

GTFO

Auch in GTFO geht es strategisch zur Sache. In diesem Sci-Fi-Koop-Shooter einiger ehemaliger PayDay-Entwickler schlüpft ihr in die Rolle von Plünderern und müsst in einem unterirdischen Komplex wertvolle Artefakte berge. Das Problem: In der Anlage tummeln sich Hunderte von widerlichen Aliens.

Um zu überleben, müsst ihr Werkzeuge und Ressourcen sparsam einsetzen - nur ein einziger Fehler kann bereits das Aus für das ganze Team bedeuten. Entsprechend wichtig sind gute Vorbereitung und Kommunikation.

Einfach losballern führt hier selten zum Erfolg, stattdessen sind Stealth und Köpfchen gefragt, um den albtraumhaften Trip in den Weltraum zu überleben. Gerade Fans der Alien-Filme von Regie-Legende Ridley Scott sollten hier auf ihre Kosten kommen.

Gratisspiel #3: Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic

Beschaulicher, aber nicht weniger bleihaltig geht es dagegen in unserem dritten Shooter-Kandidaten zu. In Deep Rock Galactic - ebenfalls Sci-Fi, ebenfalls Koop - spielt ihr eine Gruppe von Zwergen, die in zufallsgenerierten Höhlensystem auf Rohstoff-Suche sind.

Auch diese Mine hat allerdings ein Monsterproblem. Horden von Alien-Käfern und tödliche Fallen machen den Weltraum-Bergbau zu einem gefährlichen Unterfangen. Eine Besonderheit von Deep Rock Galactic sind die zerstörbaren Level, durch die man nach Lust und Laune seinen Weg freisprengen, graben oder bohren kann.

Dabei stehen euch vier Klassen zur Verfügung: Der Gunner trägt schweres Gerät zur Bekämpfung von Gegnern, der Navigator kundschaftet die Umgebung aus und sorgt für Licht, der Driller bohrt sich durchs Gestein und der Engineer baut Geschütztürme und andere nützliche Strukturen auf. Für gesammelte Mineralien könnt ihr zwischen den Missionen Upgrades kaufen und damit schwerere Aufträge annehmen.

Was gibt es bei Epic?

Übrigens: auch bei Epic könnt ihr momentan zwei Gratisspiele abräumen - und sogar dauerhaft behalten. Diese Woche gibt es beim Steam-Konkurrenten den halsbrecherischen Sci-Fi-Racer Redout 2 und den Idle-Clicker Idle Champions of the Forgotten Realms. Mehr dazu findet ihr hier:

Welche Spiele sind sonst noch gratis?

Und der Vollständigkeit halber wollen wir euch nicht vorenthalten, dass es auch bei GOG, dem Spielemarktplatz von CD Projekt eine ständige Auswahl an Gratistiteln gibt, darunter unter anderem die beiden erste Elder Scrolls Teile Daggerfall und Arena. Vor allem für Fans von Retro-Games lohnt es sich, hier regelmäßig reinzuschauen.

Zum Schluss gibt's noch eine Portion unnützes Wissen aus der GameStar-Redaktion: Für Genre-Experte Phil Elsner qualifiziert sich ein Spiel als Shooter, wenn es darin Granaten zum Werfen gibt. Dieser Definition zur Folge ist also auch das Rollenspiel Fallout 3 ein echter Shooter. Fire in the Hole!

Nächstes Wochenende gibt es wieder frischen Nachschub - Sparfüchse sollten also auch kommenden Freitag bei uns vorbeischauen.

Wie findet ihr die aktuellen Gratisspiele bei Steam? Ist dieses Wochenende etwas für euch dabei? Schreibt es uns in die Kommentare!