70-Jährige schafft Level 10.000 in Candy Crush, ohne einen Cent dafür auszugeben

Candy Crush gehört zu den weltweit bekanntesten und finanziell erfolgreichsten Mobile-Spielen.

Videospiele sind definitiv nicht nur für junge Menschen spannend. Das Hobby hat längst auch ältere Zielgruppen erreicht – wie unter anderem die berühmte selbsterklärte »Skyrim-Oma« Shirley Curry beweist.

Auch Mobile-Spiele sind bei Älteren häufig beliebt, denn ein Smartphone besitzt so gut wie jeder, während eine Konsole oder ein Gaming-PC doch eine gewisse Anschaffungshürde darstellen. Bei Reddit wird gerade eine Mobile-Erfolgsgeschichte gefeiert: Ein User teilt, dass seine Schwiegermutter Level 10.000 erreicht hat – ohne jemals Geld dafür auszugeben.

Die Geschichte stammt von Reddit-User plutonium-239, der zum Beweis gleich noch einen Screenshot mit »Level 10.000« teilt:

Seine Schwiegermutter spielt die japanische Version wie auch auf dem Bild zu erkennen ist. Laut plutonium-239 hat sie keinen einzigen Yen dafür ausgegeben, sondern wirklich nur die Free2Play-Variante gespielt. Rein rechnerisch muss das hunderte Stunden gedauert haben.

Bei der Gelegenheit ein Fun Fact: Was ist eigentlich das maximale Level in Candy Crush? Das ändert sich regelmäßig, weil jede Woche 45 neue Level veröffentlicht werden. Natürlich sollen so die Nutzer dauerhaft im Spiel gehalten werden, immerhin macht die Marke jedes Jahr einen Milliardenumsatz. Zum Zeitpunkt dieses Artikels gibt es 16235 Level.