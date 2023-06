Nein, die Skyrim-Oma ist nicht in Starfield und spielen will sie es auch nicht

In Starfield treffen wir auch im Weltraum auf neue Charaktere, wie etwa die »Grandma«.

In den Rollenspielen der Bethesda Game Studios treffen wir eigentlich immer auf viele verschiedene Charaktere. Immer wieder bauen die Entwickler auch echte Personen in ihre Spiele ein: So finden wir in Fallout 4 etwa den verstorbenen Bruder eines Fans, und auch in Skyrim wurde ein Spieler verewigt.

Fans hatten nun auch im neuen Starfield-Showcase eine Szene entdeckt, die auf die als Skyrim-Oma bekannte Streamerin Shirley Curry hindeutet. Als Charakter werden wir sie hier aber wohl nicht sehen, wie Curry auf ihrem YouTube-Kanal versichert.

Wer ist Grandma ?

45:06 So viel Starfield gab's noch nie: Hier sind 45 Minuten Gameplay am Stück

Aber um welche Szene geht es überhaupt? Ihr findet sie etwa bei Minute 28:55 im obigen Starfield-Showcase. Die Entwickler erklären hier, was euch beim Steuern eures Raumschiffs alles passieren kann. Unter anderem könnt ihr auch Charaktere treffen, die eine menschliche Verbindung suchen .

In der darauf folgenden Gameplay-Szene sehen wir ein Raumschiff mit der Bezeichnung Grandma , also Großmutter. Die Fremde lädt uns über Funk ein, ihr Schiff zu besuchen, da sie gerade etwas gekocht hätte. Schließlich macht das Erkunden hungrig:

Großmutter lädt uns in Starfield zum Essen ein.

Da Skyrim-Oma Shirley Curry schon offiziell als Charakter für Elder Scrolls 6 bestätigt ist, nahmen manche Fans nun an, dass ihr Auftritt vorgezogen wurde und wir der Streamerin schon in Starfield begegnen können.

Auf Nachfrage in den Kommentaren zu ihren aktuellen YouTube-Videos verneint Curry aber, mit der Grandma etwas zu tun zu haben. Sie wisse nichts davon, dass Bethesda dergleichen planen würde. Nachdem sie die Szene selbst gesehen hat, ist sie sich außerdem sicher, dass hier nicht ihre Stimme zu hören sei.

Auf die weitere Nachfrage, ob sie selbst denn vorhabe Starfield zu spielen, reagiert Curry ebenfalls mit einem schlichten Nein, sie spiele nämlich keine Weltraum-Spiele .