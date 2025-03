George R.R. Martin warnt: Die neue Game-of-Thrones-Serie für 2025 wird nicht, was Fans erwarten

Einen offiziellen Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms gibt es im Moment noch nicht. Bildquelle: HBO

Keine große Schlachten, keine Drachen. A Knight of the Seven Kingdoms soll sich nicht nur auf diese Art und Weise von Game of Thrones unterscheiden. Laut George R.R. Martin müssen sich Fans auf eine kleinere, intimere und teilweise sogar witzige Reise durch Westeros einstellen.

Warum George R.R. Martin vor The Hedge Knight warnt

Das hatte der Autor von Das Lied von Eis und Feuer bereits zuvor in Aussicht gestellt. Jetzt spricht Martin im Gespräch mit Collider nochmal eine explizite Warnung aus: The Hedge Knight wird nicht das, was man von dem Genre unbedingt erwarten würde.

Gleichzeitig bringt der 76 Jahre alte Schriftsteller aber auch nochmal seine Vorfreude zum Ausdruck. Nachdem ihn Staffel 2 von House of the Dragon massiv enttäuscht hatte, kann er den Release von A Knight of the Kingdom gar nicht mehr erwarten.

Denn Martin hat alle sechs Folgen von The Hedge Knight bereits sehen können und ist von der Adaption seiner Heckenritter-Romane schwer begeistert. Das dürfte dann vielleicht sogar Fans beruhigen, die die Kritik des Autors gegenüber House of the Dragon teilen:

Ich habe die erste Staffel [über] Dunk und Egg gesehen und sie ist großartig. Jetzt wird an einer zweiten Staffel gearbeitet. Diese zwei Charaktere sind für mich etwas ganz Besonderes und es sind auch eher ungewöhnliche Figuren. Sie sind nicht, was die meisten Leute von einer Fantasy-Geschichte erwarten würde. Es ist weicher und witziger. Ich hoffe, dass die Zuschauer diese Veränderung begrüßen werden.

3:43 Große Schlachten wird es in A Knight of the Seven Kingdoms nicht geben - in diesem Video zeigt HBO, wie eine der spektakulärsten von Game of Thrones entstand

Autoplay

Was ihr zur neuen GoT-Serie wissen solltet

Worum es in A Knight of the Seven Kingdoms überhaupt geht? Die TV-Serie spielt sich circa 100 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones ab. Zu diesem Zeitpunkt herrschen die Targaryen noch über Westeros, doch Drachen gelten längst als ausgestorben.

Die Handlung dreht sich dabei um den Heckenritter Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey) und seinen Knappen Ei (Dexter Sol Ansell). Das Duo zieht durch die Sieben Königslande und erlebt dabei allerlei Abenteuer.

Wann genau A Knight of the Seven Kingdoms startet, ist aktuell nicht bekannt. Der Release wurde bisher nur auf Ende 2025 eingegrenzt, ein konkreter Release-Termin lässt noch auf sich warten.

Wie euch vielleicht aufgefallen ist, bestätigt George R.R. Martin außerdem im selben Atemzug, dass man schon an einer Staffel 2 für The Hedge Knight arbeitet.

Sofern die zweite Season in absehbarer Zeit grünes Licht bekommt, könnte sie dann 2027 folgen. Denn HBO möchte uns ab sofort jährlich mit neuen Content aus Westeros versorgen. So folgt zum Beispiel Staffel 3 von House of the Dragon im Jahr 2026.