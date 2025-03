»Die ganze Welt wartet« - George R.R. Martin tritt in eigener Serie auf, nur um wegen Winds of Winter getrollt zu werden

Robert Redford spricht wohl vielen Fans von Das Lied von Eis und Feuer aus der Szene, wenn es um das lange Warten auf The Winds of Winter geht. Bildquelle: HBO

Nein, The Winds of Winter hat noch immer keinen Release-Termin. Und während wir auf den vorletzten Roman der Vorlage zu Game of Thrones warten, lässt sich George R.R. Martin von allerlei Nebenbeschäftigungen ablenken. Es sei ihm gegönnt!

So eröffnet der 76-jährige Schriftsteller zum Beispiel schon bald eine Cocktailbar oder war erst kürzlich in einer von ihm selbst produzierten TV-Serie zu sehen: Dark Winds, die auf den gleichnamigen Romanen von Tony Hillerman basiert.

Zu Dark Winds ist erst kürzlich Staffel 3 gestartet (in Deutschland bei RTL+) und in einer brandneuen Folge hat sich jetzt George R.R. Martin persönlich blicken lassen. Den Cameo-Auftritt teilt er sich dabei sogar mit seinem Co-Produzenten und der Schauspiel-Legende Robert Redford.

Redford, den Kino-Fans aus Filmen wie Butch Cassidy und Sundance Kid oder sogar dem Marvel Cinematic Universe kennen, hat es sich dabei nicht nehmen lassen, gegen den Autor von Das Lied von Eis und Feuer zu sticheln.

In Staffel 3, Folge 1 von Dark Winds spielen Redford und Martin zwei Gefängnisinsassen, die sich bei einer Partie Schach duellieren. Redfords Charakter fordert dabei seinen Gegenspieler mit den Worten auf:

George, die ganze Welt wartet. Mach endlich einen Zug!

Besagte Szene könnt ihr euch hier ansehen:

The Winds of Winter wann?

Damit spielt Redford natürlich unmissverständlich auf die mittlerweile 14-jährige Wartezeit auf The Winds of Winter an, für die noch immer kein Ende in Sicht ist. Der vorletzte Roman von Das Lied von Eis und Feuer wurde schon vor Jahren von der TV-Adaption Game of Thrones überholt.

George R.R. Martin selbst beteuerte immer wieder, dass er weiter daran arbeiten würde, gibt aber ebenso zu, dass er damit Schwierigkeiten hätte. Mittlerweile zweifelt der Autor sogar selbst daran, ob er das Buch jemals beenden wird.

Laut dem Showrunner von Dark Winds Jon Wirth stand der Seitenhieb von Robert Redford gegen Martin übrigens nicht so im Skript (via TV-Insider). Der 88-jährige Schauspieler hat demnach seine Zeilen improvisiert, die George R.R. Martin mit Humor nahm:

Die Worte kamen nur aus dem Mund von Mr. Redford - er ist der Autor dieser Zeilen. Das bedeutet irgendwie auch, dass ich [George] habe auflaufen lassen, was eigentlich nicht meine Absicht war. Aber ich fand das sehr witzig und ich glaube, George sieht das genauso.

Ob The Winds of Winter jemals erscheinen wird, bleibt weiterhin abzuwarten.

In der Zwischenzeit hat HBO die direkte Serien-Adaption mit Staffel 8 von Game of Thrones längst beendet. Darauf folgte das Targaryen-Prequel House of the Dragon, das 2026 in die dritte Staffel geht. 2025 startet derweil mit A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight das zweite Spin-off.