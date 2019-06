Auch ohne Triple-A-Status macht die Welt von A Plague Tale ordentlich etwas her. Im Stealth-Adventure von Asobo Studio erleben wir malerische Mittelalter-Wälder, düstere, von Ratten überlaufene Katakomben oder bedrückende, mit Leichen überhäufte Schlachtfelder.

Unsere Eindrücke davon können wir nun bald festhalten und teilen, denn offenbar soll demnächst ein Fotomodus ins Spiel integriert werden. Das teilt Creative Director David Dedeine über Twitter mit:

Thank you so much for your love and support! Our Creative Director David has some interesting news for you ?. Did someone say "photo mode"? pic.twitter.com/zDx0K4DTT5