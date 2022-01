Ab in die Endzeit mit der GameStar Black Edition zu Elex 2

Klingt paradox, aber ich freue mich schon richtig auf die Postapokalypse. Zumindest auf die im Rollenspiel Elex 2. Schließlich hat Kult-Entwickler Piranha Bytes schon im Vorgänger (und natürlich in der Gothic-Reihe) bewiesen, dass sie eindrucksvolle, überzeugende Welten bauen können. Für die Werke des Essener Studios gilt aber auch, dass der Einstieg für Neulinge oft schwierig ist – hier kommt unsere Black Edition zu Elex 2 zu Hilfe!

Volles Pfund Rollenspiel

Auf 148 Seiten liefern wir alles, was ihr über Elex 2 wissen müsst. Und das ist viel, denn Piranha Bytes zieht alle Register und packt die riesige Spielwelt rappelvoll. Damit ihr schnell von A nach B kommt, gibt’s das mächtige Jetpack, das man aber auch erst mal beherrschen muss! Unsere XXL-Weltkarte hilft während der Rundflüge bei der Orientierung und beim Aufspüren wichtigen Locations.

Das alles ist aber nur die »Oberfläche« von Elex 2, denn natürlich haben wir es hier mit einem komplexen Rollenspiel zu tun. Ganz klassisch könnt ihr euch wieder mit fünf Fraktionen anlegen (oder verbünden), zwischen unzähligen Charakter-Builds und Fertigkeiten wählen, jede Menge Loot einsacken und vor allem die packende Geschichte erleben, die sich vor euren Augen entfaltet.

Ich bin ehrlich gesagt noch am Überlegen, ob ich mich als Magier oder klassischer Fernkämpfer ins Abenteuer stürze, beides hat seinen Reiz. Nur Nahkämpfer ist für mich raus, volles Pfund aufs Maul habe ich in meiner Spielerkarriere schon genug gekriegt. Doch egal wie ich mich – und ihr euch! – am Ende entscheide, die Black Edition zu Elex 2 hat den passenden Charakter-Guide parat.

Flugstunden & Komplettlösung

Für unsere Black Edition zu Elex 2 haben wir ein Team von erfahrenen Lösungsautoren, Rollenspielern und nicht zuletzt Piranha-Bytes-Kennern versammelt. Dieses geballte Wissen geben wir natürlich gern an euch weiter, und zwar so:

riesige Komplettlösung mit allen relevanten Quests

Fraktions-Guides

die besten Charakter-Builds vom Eismagier zum Schleicher

so werdet ihr Elexit-Millionär

Crafting leicht gemacht

Jetpack-Flugschule

... und noch viel, viel mehr!

Obendrein haben wir Tipps, wie Elex 2 auf eurem PC optimal läuft, erklären die Vorgeschichte des Spiels und verraten euch, warum die Toiletten im Abenteuer eine fast schon philosophische Bedeutung haben.

Die GameStar Black Edition zu Elex 2 liegt passend zum Release des Spiels (am 1. März 2022) ab dem 27.2. am Kiosk. Oder ihr bestellt einfach schon jetzt unter www.gamestar.de/elex2 vor, spart Versandkosten und bekommt obendrein schon vorab das Epaper des Heftes, sobald es fertig ist.