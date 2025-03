In Assassin's Creed Shadows versteckt sich ein Paradies für Katzenliebhaber, das es sogar wirklich gibt - so findet ihr es

»Du bist aber flauschig« - Protagonistin Naoe findet sichtlich Gefallen am Fell dieser vierbeinigen Schrein-Bewohnerin.

Dass Assassin's Creed Shadows ein Paradies für Tierliebhaber wird, war uns bereits nach unserer ersten Preview klar. Denn wie viele aktuelle Open-World-Spiele bietet auch Ubisofts neuestes Assassinen-Abenteuer die Möglichkeit, Katzen und Hunde zu streicheln. Dadurch fügt ihr sie auch der Liste eurer möglichen Haustiere für das Assassinen-Versteck hinzu. Das Spiel verrät euch allerdings nicht, wo genau ihr die süßen Vierbeiner findet.

Zumindest für Katzenliebhaber haben wir allerdings gute Neuigkeiten. Denn Shadows hat eine ganze Insel voll mit süßen Kätzchen für euch im Gepäck, die es auch im echten Japan gibt! Die Rede ist von der Katzen-Insel Okishima.

Assassin's Creed Shadows: Das hätte ich gerne vor dem Spielstart gewusst!

Das Katzenparadies ist die größte der vier Inseln im Biwa-See - zumindest in Shadows. In der Realität liegen im See nur drei Inseln, die Größe stimmt aber. Ihr findet Okishima in der Provinz Oumi, nordwestlich von Oda Nobunagas prächtiger Burgstadt Azuchi.

Falls ihr die Insel noch nicht entdeckt aber keine Lust zu schwimmen habt: Ihr landet im Rahmen von Yasukes-Hauptmission mit der Dame Oichi ganz automatisch auf der Insel. Für ihre Kinder sollt ihr hier ein passendes Haustier aussuchen.

Die Katzeninsel Okishima findet ihr in der Mitte des Biwa-Sees in der Provinz Oumi - dort, wo sich auf dem Screenshot der Spieler-Marker befindet.

Und davon gibt's auf Okishima wahrlich einige. Überall laufen, liegen und tollen kleine und große Miezen herum, die nur darauf warten, von euch gestreichelt zu werden. Der Ausflug nach Okishima lohnt sich vor allem, um mehrere Katzen-Typen auf einmal als Haustiere für das Versteck freizuschalten. Denn auf der Insel gibt es mindestens drei verschiedene Sorten von Katzen zu entdecken.

Doch auch ohne eure Pflege geht es den Katzen auf Okishima ziemlich gut. Da die Bewohner der Insel ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit Fischfang bestreiten, haben die Samtpfötchen hier immer etwas zu naschen.

Impressionen von einem herbstlichen Ausflug nach Okishima. An Katzen besteht auf der Insel kein Mangel.

Wir können euch den Trip nach Okishima sowohl mit Yasuke als auch mit Naoe empfehlen. Beide Hauptfiguren haben in Shadows ganz eigene Streichel-Animationen und Kommentare. Abseits vom Katzenstreicheln gibts auf Okishima allerdings nicht viel zu tun. Ihr könnt hier ein Kakurega und einen Aussichtspunkt freischalten; spannende Nebenquests gibt's aber keine zu entdecken.

Das muss aber auch gar nicht sein. Denn schon allein mit dem Streicheln der vielen Kater und Katzen seid ihr hier gut beschäftigt. Weiter oben haben wir euch eine Auswahl unserer besten Katzenfotos von der letzten virtuellen Tour nach Okishima eingebunden.

Auch in der Realität gibt es außer Katzen nicht viel auf Okishima zu sehen. Die Insel ist per 10-minütiger Schifffahrt von Omihachiman aus zu erreichen. Erkunden muss man sie zu Fuß; es gibt zwar asphaltierte Wege, Autos findet man auf Okishima jedoch nicht. Die rund 400 Einwohner erledigen alles mit dem Fahrrad.

Mehr Tipps zu Assassin's Creed Shadows findet ihr in der obigen Linkbox.