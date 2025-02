Einige Leute spielen AC Shadows schon Wochen vor Release, Ubisoft spricht Warnung aus

Ubisoft warnt davor, zu früh auf die geleakten Inhalte zuzugreifen.

Auf Assassin's Creed Shadows liegt eine schwere Last. Nach zahlreichen Dämpfern will Ubisoft mit dem neuen Teil ihrer Aushänge-Reihe zurück zu alter Stärke finden, und hat das Rollenspiel dafür einige Male verschoben.

AC Shadows soll eigentlich erst am 20. März erscheinen, doch es sind einige Versionen aufgetaucht, die Spielerinnen und Spieler schon jetzt spielen können.

Ubisoft reagiert auf die Leaks

Es gibt einige Sichtungen von Spielerinnen und Spielern, die verfrüht Zugang zum neuen Assassin's Creed bekommen haben. In mittlerweile gelöschten Tweets wurden Screenshot und Gameplay-Aufnahmen verbreitet. TheGamer berichtete, dass physische Kopien des Rollenspiels wohl bereits auf dem Facebook-Marketplace und anderen Online-Plattformen vertrieben wurden.

Die Echtheit der aufgetauchten Inhalte wurde jetzt indirekt von Ubisoft bestätigt. Das Studio veröffentlichte eine Erklärung über den Account von Assassin's Creed auf Social Media.

Wir sind uns bewusst, dass Spieler vor der offiziellen Veröffentlichung auf Assassin's Creed Shadows Zugriff erhalten haben. Das Entwicklungsteam arbeitet noch an Patches, um das Spielerlebnis für den Start vorzubereiten, und online geteiltes Material stellt nicht die endgültige Qualität des Spiels dar. Leaks sind bedauerlich und können die Spannung für Spieler mindern. Wir bitten euch höflich, anderen das Spielerlebnis nicht zu verderben. Vielen Dank an unsere Community, die bereits Maßnahmen ergriffen hat, um alle vor Spoilern zu schützen. Bleibt im Schatten, vermeidet Spoiler und behaltet unseren Kanal für weitere offizielle Überraschungen in den nächsten Wochen im Auge!

In den Kommentaren unter dem Twitter-Post sind manche User skeptisch. Sie fragen sich, warum bereits Kopien des Spiels ausgeliefert wurden, wenn es doch noch gar nicht fertig sei. Durch die Verschiebungen ist es jedoch sehr wahrscheinlich, das bereits produzierte Exemplare ungeplant in Umlauf gebracht wurden und jetzt an der Oberfläche auftauchen.

AC Shadows ist da tatsächlich kein Einzelfall. So hat letztes Jahr beispielsweise ein Spieler von Dragon's Dogma 2 vor Release Gameplay auf Twitch gestreamed. Auch Kingdom Hearts 3 landete teilweise verfrüht in den Regalen von Spielerinnen und Spielern.