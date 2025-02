Ubisoft stellt klar: In Assassin's Creed Shadows verpasst ihr nicht viel, wenn ihr nur eine der zwei Hauptfiguren spielt

Mit Naoe und Yasuke habt ihr in Assassin's Creed Shadows gleich zwei Hauptfiguren zur Auswahl - ihr müsst aber nicht mit beiden spielen, wenn ihr nicht mögt.

Assassin's Creed Shadows wird seit Syndicate das erste AC, dass wieder auf zwei Hauptfiguren setzt. Doch im Gegensatz zum Vorgänger von 2015, in dem sich die Protagonisten Jacob und Evie Frye spielerisch nur minimal unterscheiden, werden die Auswirkungen eurer Figurenwahl in Shadows folgenreich sein.

Denn die verschiedenen Fähigkeiten von Naoe und Yasuke haben große Auswirkungen auf das gebotene Gameplay. Ninja Naoe kommt leise und verschlagen daher; mit ihrem Wurfhaken erklimmt sie jedes noch so hohe Tempeldach. Samurai Yasuke fällt dagegen eher mit der Tür ins Haus. Heimlichkeit ist für den Schwertkämpfer ein Fremdwort.

Wenn ihr mehr zum Gameplay von Shadows erfahren wollt, empfehlen wir euch unser umfangreiches Preview-Video:

13:19 Assassin's Creed Shadows ist Ubisofts Schicksalsspiel - Wir haben es endlich gespielt

Zwei Figuren, nichts verpassen

Wie Ubisoft während des vergangenen Preview-Events auch uns gegenüber bereits bestätigt hat, habt ihr während der Hauptstory von Shadows die meiste Zeit die freie Wahl, welchen der beiden Protagonisten ihr spielen wollt. Einzig in einigen spezifischen Backstory-Quests zu Naoe oder Yasuke werdet ihr vom Spiel gezwungen einen der beiden Helden zu verkörpern.

Das heißt aber auch: Ihr könnt theoretisch (fast) das gesamte Spiel als Yasuke verbringen, wenn euch ein heimlicher Spielstil nicht passt. Wer dagegen das A-Wort in Assassin's Creed großschreiben will, bleibt lieber bei Naoe.

In den Augen von Entwickler Ubisoft Quebec ist das offenbar kein Problem. Denn wie Creative Director Jonathan Dumont nun gegenüber Screen Rant verriet, sollen Spieler, die nur einen der beiden Hauptcharaktere spielen wollen, dadurch nicht allzu viel verpassen .

Ich denke, da hat jeder so seine persönliche Präferenz. Ich finde es interessant zu sehen, wie das Spiel reagiert, wenn man mehr mit einer Figur spielt. Sie [Naoe und Yasuke] bekommen beide individuelle Einführungen und eine eigene Questline, die dann beispielsweise nur mit Naoe gespielt werden kann. Aber den Rest des Spiels könnt ihr frei wählen. Wir zwingen Spieler nicht, wie sie ihre Spielzeit einteilen. Wenn ihr einen Charakter bevorzugt, dann könnt ihr fast das ganze Spiel mit dieser Figur durchspielen. Ich schätze, man kann aus Gründen des Gameplays wechseln, oder man kann wechseln, wenn man denkt, dass man den anderen Protagonisten besser findet. Aber ich glaube nicht, dass man etwas verpasst. Es geht eher darum, Spaß am Spiel zu haben und es so zu spielen, wie ihr wollt.

Bei einigen Entscheidungen sollen die Optionen aber je nach gewähltem Charakter leicht unterschiedlich sein. Am Endergebnis der Story-Entscheidungen dürfte das demnach aber wenig ändern; das deutet auch bereits die Existenz eines Kanon-Modus für die Kampagne an.

Dumont selbst bevorzugt es übrigens, alle paar Stunden die Figuren zu wechseln: Normalerweise spiele ich gerne Stealth, aber hin und wieder muss ich auch ein bisschen Krawall machen .

Während unserer kürzlichen Anspiel-Session bei den Entwicklern konnten wir uns bereits davon überzeugen, dass sich beide Protagonisten wunderbar unterschiedlich spielen lassen und ganz eigene Gameplay-Wege eröffnen. Mehr dazu lest ihr in der oben verlinkten Vorschau. Wen ihr in Assassin's Creed Shadows am liebsten spielt, könnt ihr ab dem 20. März 2025 selbst herausfinden.