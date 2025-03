AC Shadows schlägt sich zum Start auf Steam deutlich besser als Valhalla

Der Ersteindruck der Steam-Nutzer zu AC Shadows fällt positiv aus.

Die ersten Stimmen zu Assassin’s Creed Shadows fallen auf Steam sehr positiv aus, das Open-World-Spiel kommt deutlich besser weg als Vorgänger Valhalla im Dezember 2022.

Ja, eigentlich ist Mirage das letzte vor Shadows erschienene Assassin‘s Creed, doch unterscheidet sich der Teil in Aufbau und Umfang stark von den Spielen seit Origins und ist daher eher als ein Spin-off zu betrachten.

Steam-Reviews zu AC Shadows

Da AC Shadows erst seit Mitternacht auf Steam verfügbar ist, haben bisher nur knapp 900 Nutzer ihren Ersteindruck kund getan. Diese Reviews sind aber zum aktuellen Zeitpunkt zu 82 Prozent positiv.

Zum Vergleich: Laut SteamDB bekam Valhalla zum Release auf Valves Plattform in der ersten Woche 828 positive und 518 negative Wertungen. Demnach waren aufgerundet 62 Prozent der Rezensionen positiv. Betrachtet man den gesamten Zeitraum seit Release, sind 70 Prozent der Nutzerwertungen wohlwollend.

Das sagen die Spieler zu Shadows

Natürlich haben die Stream-Nutzer alle bis jetzt nur ein paar Stunden gespielt und die Aussagen sind als Ersteindruck zu verstehen, der sich im Verlauf der gut 60 Stunden Spielzeit noch verändern kann.

»Erster Eindruck, sehr geil. Für jeden Assassin’s Creed Fan ein Muss.« - Baskerville87

»So weit, so gut. Ich habe den Prolog durchgespielt und war erstaunt über den Detailreichtum der Umgebung.« - Potatten

»Dieses Spiel war das Warten wert! Es läuft so gut, und ich habe so viel Spaß! Der Kampf und die Tarnung sind einfach perfekt.« - AndySan

»Die Jahreszeiten und die Grafik sind erstaunlich, der beste Anfang der Serie, ich hoffe, es wird nicht langweilig, wenn ich weiterspiele.« - Kinaco

»Endlich gutes Stealth-Gameplay, das es in diesen Spielen für eine Weile nicht mehr gab. Yasukes Samurai-Kampf macht auch unglaublich Spaß und jeder Angriff fühlt sich kraftvoll an. Obwohl es nicht so gut wie Ghost of Tsushima ist, ist es immer noch ein gutes Spiel.« - Ebenezer Splooge

Kritik gibt es aufgrund einzelner technischer Schwierigkeiten und der Pflicht, den hauseigenen Launcher des Publishers, Ubisoft Connect, nutzen zu müssen.

In den internationalen Wertungen kommt Assassin’s Creed Shadows ebenfalls sehr gut weg, lediglich bei der Qualität der Geschichte gibt es ein paar weniger positive Stimmen. In unserem Test verdient sich Shadows eine Wertung von 87. Beide Artikel findet ihr oben in der Box verlinkt und wir verraten euch außerdem, warum ihr den höchsten Schwierigkeitsgrad unbedingt mal ausprobieren solltet.