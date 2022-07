AC Valhalla: Title Update 1.6.0 bringt in wenigen Tagen kostenlosen Roguelite-DLC

Schon seit den Feierlichkeiten zum 15. Geburtstag von Assassin's Creed ist bekannt, dass Ubisoft dem aktuellen Serienteil Valhalla einen kostenlosen DLC spendiert. Jetzt ist klar: Der Nilfheim-DLC oder auch The Forgotten Saga genannt erscheint am 2. August zeitgleich mit dem nächsten großen Update.

Im Title Update 1.6.0 von Assassin's Creed Valhalla steckt aber nicht nur die neue Inhaltserweiterung, sondern noch etwas mehr. Unter anderem kehrt das Sigrblot-Festival zurück und weitere Änderungen sind im Update enthalten.

Zwei Jahre Valhalla und ein wirkliches Ende ist noch nicht ganz in Sicht. Ubisoft lässt jedoch bereits an weiteren Assassin's-Creed-Projekten arbeiten. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

232 19 Wie geht's weiter mit Assassin's Creed? Alle Gerüchte und was wir davon halten

Das größte Highlight des Updates 1.6.0 ist natürlich The Forgotten Saga. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen DLC, der Assassin's Creed Valhalla um einen Roguelite-Modus erweitert. In diesem schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle von Odin und begebt euch nach Niflheim. Dort ist euer Ziel die Totengöttin Hel, aber der Weg dorthin ist nicht so einfach.

Insgesamt müsst ihr die vier Regionen von Nilfheim bezwingen und euch verschiedenen Gefahren und Bossen aussetzen. Sterbt ihr, dann müsst ihr zwar von vorne anfangen, aber ihr könnt bestimmte Ausrüstungen und Boni dauerhaft freischalten. Die Waffen sind jedoch bei jedem Versuch vollkommen zufällig zusamengestellt.

Die Rückkehr des Sigrblot Festivals: Zusätzlich bringt Update 1.6.0 ein Ingame-Event zurück. Vom 4. bis zum 25. August könnt ihr ein weiteres Mal an den Feierlichkeiten des Sigrblot Festivals teilnehmen und verschiedene Belohnungen freischalten.

Unklar ist derzeit noch, ob und wie sich die diesjährige Ausgabe vom letzten Festival unterscheidet. Noch hält sich Ubisoft mit ausführlichen Informationen bedeckt. Sollte das Festival aber inhaltsgleich bleiben, dann findet ihr in unserem Guide bereits jetzt zahlreiche Tipps:

6 0 AC Valhalla: Guide zum Sigrblot-Festival: Dauer, Rewards, Quests

Was bringt 1.6.0 sonst noch? Wahrscheinlich sind auch wieder einige Bugfixes und kleinere Änderungen mit an Bord. Bislang gibt es jedoch noch keine Patchnotes. Wir reichen diese aber nach, sobald sie uns vorliegen.

Dazu gibt es bisher ebenfalls noch keine Informationen. Wir rechnen jedoch damit, dass Ubisoft wie gehabt die Info einen Tag vor dem Release bekannt gibt und werden den Artikel entsprechend aktualisieren.

Wann erscheint das Update? Laut Ubisoft erfolgt der Release am 02. August. Läuft es wie bei vorherigen Updates, dann wird der Download etwa gegen 14 Uhr beginnen.

Assassin's Creed trifft auf Roguelite: Bringt euch The Forgotten Saga zurück nach Assassin's Creed Valhalla oder wartet ihr bereits ungeduldig auf den nächsten großen Serienteil? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!