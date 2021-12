Das Oskoreia-Event ist vorbei und der nächste Patch für Assassin’s Creed Valhalla steht schon vor der Tür. Kommende Woche soll das Titel-Update 1.4.1 aufschlagen und mehr als nur ordentlich Platz auf eurer Festplatte schaffen. Da dies allerdings mit etwas mehr Aufwand verbunden ist, warnt Ubisoft uns vor.

Update 1.4.1 lässt AC Valhalla schrumpfen

Updates von Assassin’s Creed Valhalla laufen meist automatisch oder zumindest ohne großen Aufwand ab. Beim nächsten Patch wird es jedoch zwingend nötig sein, das Basisspiel von AC Valhalla nochmal neu herunterzuladen. Erweiterungen sind davon nicht betroffen.

Dieser Schritt sei aufgrund einer Umstrukturierung der Spieldateien nötig, wie Ubisoft in einem Forenbeitrag erklärt. Nur so können auch in Zukunft neue Updates und Inhalte von AC Valhalla unterstützt werden. Außerdem macht sich die Datenumstrukturierung stark auf unserer Festplatte bemerkbar. Nach dem erneuten Download benötigt Valhalla ganze 34 GB weniger auf dem PC und nimmt damit insgesamt nur noch 77 GB auf der Festplatte ein. Hinzu kommt, dass wir dadurch schnellere Ladebildschirme und eine verbesserte Performance erwarten dürfen.

Was uns das Titel-Update 1.4.1 sonst noch beschert, steht noch nicht fest. Ubisoft will die Patch Notes sowie den genauen Termin für das Update noch bekannt geben. Bis dahin könnt ihr noch in Ruhe eine Kopie eures Spielstands anlegen - sicher ist sicher.

Auf Assassin’s Creed Valhalla wartet noch viel mehr

Im kommenden Jahr wird es anhand von DLCs noch weitere neue Inhalte für AC Valhalla geben, soviel steht fest. In unserer großen Gerüchte-Sammlung haben wir bereits alles zum dritten DLC, das auf den Namen »Dawn of Ragnarök« hören soll, zusammengefasst:

10 4 Mehr zum Thema AC Valhalla: Gerüchte verraten sehr viel zum neuen DLC - aber was ist dran?

Außerdem soll es angeblich noch diesen Dezember ein DLC geben, das eventuell mit Update 1.4.1 zusammenhängt. Vielleicht bekommen wir erste Antworten bei den Game Awards, die am 10. Dezember um 2 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Was erwartet ihr vom Update 1.4.1? Stört es euch, dass Assassin's Creed Valhalla nochmal neu downloaden zu müssen? Schreibt es uns in die Kommentare.