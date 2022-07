AC Valhalla: Bald sollen gleich vier neue Mini-Open-Worlds als Gratis-DLC erscheinen

Ubisoft ist in Spendierlaune: Denn Assassin’s Creed Valhalla bekommt einen kostenlosen Niflheim-DLC. Wie unsere Kollegen von GamePro bereits berichteten, könnt ihr im kommenden Addon wahrscheinlich mindestens vier kleine Regionen frei erkunden.

Im Jubiläums-Video für 15 Jahre Assassin's Creed wurden noch weitere Inhalte und kostenlose DLCs angekündigt. Unter anderem ist auch der Trailer zu Niflheim dabei, schaut gerne mal rein:

Vier Open Worlds?

Wie in einem Video von AndyReloads aufgezeigt wird, wurden in den Game Files Hinweise auf vier neue Regionen entdeckt. Diese Orte haben in den Files folgende Beinamen:

Kalt

Dunkel

Nebel

Hel (eine der neun Welten in der nordischen Mythologie)

Da hört es aber nicht auf mit den Leaks. Es sind nämlich bereits erste Bilder der Regionen aufgetaucht. Interessanterweise sind dort aber scheinbar sechs unterschiedliche Orte zu sehen, vielleicht gibt es also sogar noch mehr zu erkunden. Die Bilder könnt ihr in folgendem Video von AndyReloads bei Minute 03:18 sehen:

In jeder Region soll ein Haus mit einem Bossgegner existieren. Um zur nächsten Region zu gelangen, müsst ihr diesen vermutlich zuerst besiegen. Daraufhin wird eine Art Brücke erscheinen, die euch zum nächsten Ort führt.

Gameplay-Änderungen: Der neue DLC wird außerdem offenbar auf Roguelite-Elemente setzen, mit zufälligem Startpunkt und Run-Zähler. Neue Waffen und Rüstungen werdet ihr auch finden können.

Interessiert ihr euch nicht nur für Valhalla, sondern für alle kommenden Assassin’s Creed-Projekte? Dann macht euch gerne über alle Gerüchte in unserem Artikel dazu schlau:

Wann ist der Release?

Auch hier gibt es noch kein offizielles Datum, es könnte aber schon bald soweit sein. Wenn der aktuelle Rhythmus gehalten wird, erscheint das nächste Update für Valhalla am 02. August 2022, also genau fünf Wochen nach Update 1.5.3. Dass der Gratis-DLC am gleichen Tag erscheint, ist wahrscheinlich.

Freut ihr euch auf den Nilfheim-DLC oder hättet ihr ein realistischeres Setting lieber gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!