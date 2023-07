Steam: Vom neuen Achievement-Sound genervt? So schaltet ihr den Effekt stumm

Wenn ihr wollt, dass Steam einfach leise bleibt, verraten wir euch wie.

Wer kennt es nicht: Ihr steht im Steam-Spiel eurer Wahl vor einer großen Errungenschaft, nach etlichen Versuchen fällt endlich der finale Boss danieder und liegt zerschmettert zu euren Füßen, der Feind ächzt noch einmal. Und ihr wollt gerade zufrieden Maus oder Controller zur Seite legen... Diidliing. Das Monstrum verstummt, ihr stutzt.

Ein winziges Fenster poppt am Bildschirmrand auf, ihr habt ein Archievement bekommen. Dies ging in der Desktop-Version von Steam an sich jahrelang geräuschlos vonstatten, doch ein kürzlich eingeführtes Beta-Update hat der mitnichten selten auftretenden Aktion einen Soundeffekt hinzugefügt - zum Missfallen mancher Spieler.

Der Sound wird auch abgespielt, wenn ein Download abgeschlossen und ein Titel nun spielbar ist.

Den neuen Sound abschalten

Zum Glück ist es nicht schwer, den Soundeffekt loszuwerden. Ihr müsst dafür nur folgenden Schritten folgen:

Klickt oben links im Steam-Client auf Steam

dann auf Einstellungen

danach geht ihr in den Reiter Benachrichtigungen .

. dort findet ihr ganz oben den Punkt Sound abspielen, wenn eine Popup-Benachrichtigung abgespielt wird .

. entfernt hier den Haken und schon seid ihr die nervigen Sounds bei Erscheinen der kleinen Popups los.

Das folgende Bild zeigt euch genau, wo ihr den Haken entfernen müsst.

Ist der Sound komplett neu?

Jedoch ist solch ein Effekt auf Steam nicht ganz neu. Im Big-Picture-Mode hat Steam schon lange hörbar verlauten lassen, wenn bestimmte Aktionen beendet sind oder auftreten. Es ist nur bei der auf Windows-PC gängigsten Form der Verwendung im Dektop-Mode seit Kurzem auch vorhanden.

Seid ihr von dem neuen Soundeffekt auch genervt oder stört er euch nicht? Habt ihr ihn überhaupt schon einmal gehört oder ohnehin direkt alle entsprechenden Einstellungen deaktiviert, nachdem sie im Menü aufgetaucht sind? Kennt ihr noch andere Sounds von Programmen, die eigentlich besser stumm bleiben sollten, die euch aber immer wieder auf die Nerven gehen? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!