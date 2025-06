Wie aus dem Nichts kommt ein neues Fantasy-Actionspiel im Stil von God of War und Hellblade, Release schon diesen Sommer

Die magiebegabte Kriegerin Ryn muss sich in Echoes of the End mit allerlei Fantasywesen herumschlagen.

Die sommerlichen Messen und Branchen-Präsentationen sind immer für eine Überraschung gut. Etwa dann, wenn völlig unerwartet ein ziemlich vielversprechend aussehendes Spiel vorgestellt wird, dessen Existenz bislang wohl nur die wenigsten auf dem Schirm hatten. So jüngst geschehen am Beispiel von Echoes of the End.

Das kommende Action-Adventure ist das Erstlingswerk des jungen Studios Myrkur Games aus Reykjavík, Island. Bei der Future Games Show haben die Entwickler ihr Werk vorgestellt und einen ersten Trailer gezeigt, den ihr euch hier ansehen könnt:

2:07 Das Action-Adventure Echoes of the End lockt mit Magie, Schwertkampf und nordischem Fantasy-Setting

Worum geht's in Echoes of the End?

Das Setting von Echoes of the End ist die an die islandische Mythologie angelehnte Fantasywelt Aema. Ihr schlüpft in die Haut der jungen Kriegerin Ryn, einem sogenannten magiebegabten Vestigium. Ryns Welt wird von einem grausamen, totalitären Imperium beherrscht, das auch ihren jüngeren Bruder gefangen hält.

Einem Schwur verpflichtet macht sich die junge Kriegerin auf, ihren Bruder zu finden und eine alte Verschwörung aufzudecken, die das Potenzial hat, Ryns Welt ins Chaos zu stürzen. Der Gelehrte Abram Finlay steht ihr bei ihrer Heldenreise dabei als Mentor zur Seite.

Kämpfe, Magie, Rätsel und Story

Echoes of the End spielt sich aus der Third-Person-Perspektive. Das Gameplay soll laut der Entwickler emotionale, charaktergetriebene Story mit packenden Magie- und Schwertkämpfen, aber auch kniffligen Rätseln verbinden.

Aus dem ersten Trailer wird zudem bereits ersichtlich, dass Echoes of the End optisch große Geschütze auffährt. Mithilfe der Unreal Engine 5 und Motion-Capturing wollen die Entwickler wollen Ryns Reise als cineastisches Abenteuer inszenieren. Die an Island angelehnte Welt mit ihren schneebedeckten Gebirgszügen, vulkanischen Landschaften und verwitterten Ruinen fungiert als ansprechende Kulisse.

Die Welt Aema soll aber nicht bloß schick aussehen, sondern sich auch wirklich lebendig und gefährlich anfühlen. Deshalb stellen sich euch alle paar Meter diverse abscheuliche Monster und Kreaturen in den Weg, die ihr nur besiegen könnt, wenn ihr sowohl Schwert als auch Magie beherrscht.

