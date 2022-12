Düsteres Action-Rollenspiel Banishers bringt Witcher-Flair ins Nordamerika von 1695

Bei den Game Awards gab es vor einigen Tagen jede Menge Ankündigungen zu bereits bekannten oder veröffentlichten Spielen, aber auch einige ganz neue Titel wurden gezeigt. Zu diesen gehört auch Banishers: Ghosts of New Eden, ein Action-Rollenspiel, das euch als Geisterjäger durch das Nordamerika des 17. Jahrhunderts ziehen lässt. Was euch dort erwarten soll, erzählen wir euch hier.

Worum geht es in Banishers?

Die Entwickler des Rollenspiels kennt ihr vielleicht schon: DontNod hat zuvor Life is Strange 1 und 2 entwickelt, aber auch Action-Rollenspiele wie Vampyr. Und auch Banishers scheint auf eine emotionale Geschichte zu setzen, wie der erste Trailer andeutet:

2:13 Banishers macht euch zu einem Geisterjäger im Nordamerika von 1695

Wir wissen aber mehr über die Story, als der Trailer zeigt. Eine offizielle Beschreibung des Spiels verrät, dass uns Banishers ins Nordamerika von 1695 schickt, das von Geistern und anderen übernatürlichen Kreaturen geplagt sind. Als Banisher Red mac Raith vertreibt ihr die Seelen Verstorbener, die sich weigern, die Welt zu verlassen.

Eigentlich arbeitete Red dabei stets mit seiner Partnerin Antea zusammen, die aber auf ihrer letzten Mission tödlich verwundet und selbst zum Geist wurde. Nun sucht das Paar nach einer Möglichkeit, Antea von ihrem furchtbaren Schicksal zu befreien. Gleichzeitig wandert ihr von Dorf zu Dorf, um den Einwohnern von New Eden mit ihren eigenen Geisterproblemen zu helfen.

Hexer mit Muskete?

Ein Geister- und Monsterjäger, der sich in einer düsteren Welt von der hiesigen Bevölkerung anheuern lässt? Das klingt wahrscheinlich nicht nur für uns ein wenig nach einem Hexer wie Geralt aus The Witcher. Doch spiegelt sich die Ähnlichkeit auch im Gameplay wider? Ein paar Details kennen wir hier auch schon:

Ihr spielt nicht nur Red, sondern auch Antea und kombiniert im Kampf deren beiden Fähigkeiten. Euch stehen Waffen (wie etwa eine Muskete, aber wahrscheinlich auch Nahkampfwaffen), Magie und auch spirituelle Kräfte zur Verfügung, die sich wohl von normaler Magie unterscheiden.

zur Verfügung, die sich wohl von normaler Magie unterscheiden. Im Verlauf des Spiels erlernt ihr neue Fähigkeiten und schaltet stärkere Ausrüstung frei.

Es soll auch oft darum gehen, die Geheimnisse und Mysterien der Welt zu entdecken und Rätsel zuz lösen.

Es sollen bedeutende und moralisch nicht eindeutige Entscheidungen eine große Rolle spielen. Diese wirken sich laut den Entwicklern auf die Geschichte, die Welt und das Schicksal aller Beteiligten, ob lebendig oder tot aus.

Mehr Details sind zu Banishers aktuell noch nicht bekannt. Das Spiel soll 2023 für den PC, die Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Wie ist euer erster Eindruck von Banishers? Würdet ihr gerne eine Art Hexer im Nordamerika des 17. Jahrhunderts spielen? Oder sagen euch Trailer und Infos zum Rollenspiel so gar nicht zu? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!