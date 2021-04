Am Samstag erfahren wir endlich, wie sich Age of Empires 4 spielen wird - und damit wir diese Infos auch angemessen sezieren können, treffen sich um 17:30 Uhr Maurice und der Westenlord Marco Giesel zum großen Reveal-Stream! Auf unserem Twitch-Kanal MAX schauen die beiden die große Age of Empires Fan Preview mit euch und kommentieren die Enthüllungen.

Zuschauen könnt ihr direkt hier:

Microsoft will im Laufe dieses Streams neues Gameplay, neue Völker und erstmals die Kampagnen von Age of Empires 4 zeigen - es wird also einiges zu besprechen geben! Außerdem soll es Neuigkeiten zu den Definitive Editions von Age of Empires 2 und 3 geben. Die Entwickler überraschten uns bereits vor einiger Zeit mit der neuen Erweiterung Lords of the West, also wer weiß, was da noch auf uns zukommt!

Zu Age of Empires 4 sahen wir zwar schon 2019 erste Ingame-Szenen, aber noch kein wirkliches Gameplay - wir wissen noch nicht, wie sich der vierte Teil jetzt wirklich spielt. Auch an Völkern sind bislang nur zwei bekannt, die Mongolen und die Briten. Wer ist noch dabei? Und wie stark unterscheiden sich die Fraktionen? Das alles finden wir hoffentlich am Samstag raus, und ihr seid hoffentlich dabei! Wir freuen uns auf euch!

Bis dahin könnt ihr euch ja zur Einstimmung nochmal an Marcos Triumphzügen in Rage of Empires ergötzen:

Link zum YouTube-Inhalt

Was erwartet ihr euch von Age of Empires 4? Was hofft ihr im Stream zu sehen? Schreibt es uns in die Kommentare!