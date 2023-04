Age of Wonders 4 schreit nach Freiheit - und die internationalen Wertungen lieben es

Bei diesen Wertungen leuchten die Augen der Entwickler von Age of Wonders 4 sicherlich auch.

Die Rundenstrategie von Age of Wonders 4 kann sich sehen lassen. Uns hat der Titel im Test schon zugesagt, unseren internationalen Kollegen geht es da kaum anders. Besonders hervorgehoben wird die Menge an Entscheidungen, die ihr mit eurem Fantasy-Volk treffen könnt.

1:34 Age of Wonders 4 beantwortet im Launch Trailer, was einen fähigen Zauberer-König ausmacht

Age of Wonders 4: Die internationalen Wertungen im Überblick

Mit aktuell 83 Punkten auf Metacritic schneidet das Strategiespiel bisher überaus ordentlich ab. Eine 70er-Rezension zieht die Quote etwas nach unten, während alle anderen Reviews mindestens einen 80er-Score verteilen.

Das sagen die Tester zu Age of Wonders 4

GameGrin ist mit einer Wertung von 95 Punkten am ehesten von der Fortsetzung angetan und beschreibt einen Zustand, den nur allzu viele Spieler kennen dürfen:

Age of Wonders 4 ist ein großartiger Titel, der dich dazu bringen wird, nur noch eine Runde zu spielen, während du im Pantheon-Fortschritt Dinge freischaltest und dich entscheidest, doch noch ein weiteres Match zu spielen.

PCGAmesN-Autor Ian Boudreau lobt Age of Wonders 4 auch im hohen Maße:

Das ist zweifellos das beste 4X-Spiel, das ich seit Jahren gespielt habe. Es bietet erstklassige Erkundung, Kampf und Diplomatie, sowie ein lohnendes und dynamisches Anpassungssystem.

Wer die Vorgänger nicht gespielt hat, muss sich nicht fürchten, so But Why Tho-Autor Matt Donahue:

Age of Wonders 4 ist ein fantastischer Einstieg in die Age of Wonders-Reihe, der den Spielern Entscheidungsfreiheiten bietet. Das Spiel ist so voll von Anpassungen, dass es unbegrenzte Möglichkeiten gibt, womit keine zwei Spiele je gleich sein werden. Es würde auch niemand wollen, dass sie es sind.

GLHF von Sports Illustrated sieht auch eine klare Stärke bei Age of Wonders 4:

Das Schlüsselwort von Age of Wonders 4 ist ›Entscheidung‹ – das Spiel bietet eine Menge davon, ausgedrückt in all seinen Mechaniken. Age of Wonders 4 ist eine natürliche Weiterentwicklung der klassischen Formel der Serie und wird sowohl Min-Maxer als auch Rollenspieler vom "Eine-Runde-noch"-Fieber befallen, was zu einer nahezu unbegrenzten Wiederspielbarkeit führt, insbesondere wenn die ehrgeizigen Pläne für Erweiterungen und neue Inhalte umgesetzt werden.

Bei Windows Central konnte der Titel auch überzeugen, stieß jedoch auf technische Mängel bei der Xbox:

Die atemberaubende High-Fantasy von Age of Wonders 4 hat mich sofort in ihren Bann gezogen, und es dauerte nicht lange, bis ich meine persönliche Untoten-Armee erschuf und über das Land marschierte, um Chaos und Verfall zu hinterlassen. Trotz der Komplexität und Tiefe des Spiels war die größte Hürde für mich die Performance auf der Xbox Serie X. Es ist jedoch keineswegs unspielbar, und ich vermute, dass ich es noch viele Dutzend Stunden spielen werde, bevor ich dem müde werde. Das ist ein atemberaubendes 4X-Spiel, das Civilization-Fans höchstwahrscheinlich lieben werden.

Werdet ihr euch bei den positiven Worten Age of Wonders 4 schnappen oder wartet ihr noch auf ein paar der angekündigten Erweiterungen, um dann in voller Pracht euer Fantasy-Volk zum Sieg zu verhelfen? Und wenn wir schon dabei sind: Welches Fantasy-Volk ist denn euer All-Time-Favorite? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!