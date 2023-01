Age of Wonders 4 steuert die Strategie-Serie weiter Richtung Rollenspiel

0:59 Das neue Strategiespiel Age of Wonders 4 lockt euch bald wieder in seine Fantasywelt

Ihr habt weniger als fünf Monate Zeit, bis eure Freunde euch wieder wochenlang nicht zu Gesicht bekommen: Am 2. Mai 2023 erscheint mit Age of Wonders 4 der nächste Rundenstrategie-Brocken. Im ersten Trailer oben bekommt ihr schon mal einen Ausblick auf das Fantasy-Szenario, die wichtigsten Neuerungen verraten wir euch in dieser News.

Auf die Ankündigung mussten Fans übrigens neun Jahre warten; so lange ist es her, dass Teil 3 erschien. Zwischenzeitlich unternahm die Serie mit Age of Wonders: Planetfall einen Abstecher ins Science-Fiction-Genre:

Die größten Neuerungen von Age of Wonders 4

Entwickler Triumph Studios verspricht, dass Teil 4 mehr Abwechslung und Langzeitspaß bietet - indem es sich ein paar Kniffe bei den Spielen von Publisher Paradox Interactive abschaut. So gibt's im Spielverlauf jetzt zahlreiche kleine Story-Events, die dynamisch auftreten und euch vor Entscheidungen stellen (Hallo, Crusader Kings 3!). So erlebt ihr abseits der Kampagnen-Geschichte, die sich um uralte erwachte Götter dreht, eure ganz eigene Handlung samt späterer Konsequenzen.

Oberwelt Untergrund

Das passt wunderbar zu Neuerung Nummer zwei: Ihr könnt erstmals in der Seriengeschichte komplett frei von Völker-Vorgaben eure eigene Fraktion samt Haupthelden erstellen. Ein entsprechender Editor erlaubt es euch, Körperformen, gesellschaftliche Eigenschaften und arkane Kräfte zu kombinieren. Laut der Ankündigung sei so eine Vielzahl von Imperien möglich (Hallo, Stellaris!), »vom Kannibalen-Halblingen-Klan bis hin zu mystischen Mondelfen«.

All das soll euch das Gefühl geben, euer ganz persönliches Erlebnis im Spiel zu haben und deutet darauf hin, dass Triumph Studios den Rollenspiel-Anteil im Rundenstrategie-Spiel noch erhöhen will. Eure Entscheidungen sollen sich auswirken - und der Wiederspielwert soll im Vergleich zu den Vorgängern stark erhöht werden.

Die Maps im Spiel werden in Age of Wonders 4 nämlich prozedural generiert und sollen so unendlichen Nachschub bieten - die Parameter dürft ihr beim Start einer neuen Partie selbst einstellen, siehe Civilization. Auch von Mod-Support ist die Rede.

Eine aktuelle starke Alternative zu Spielen wie Age of Wonders oder Heroes of Might and Magic ist Songs of Conquest, den wir schon im Early-Access-Test viel Potenzial bescheinigen:

Ihr wollt lieber warten? Auch gut, für den Fall haben wir für euch eine Galerie mit hochauflösenden 4K-Screenshots von Age of Wonders 4 zum Durchklicken zusammengestellt:

Das bietet AoW4 außerdem noch

Spielerisch teilt sich auch Age of Wonders 4 in zwei Sphären auf: Die Weltkarte konzentriert sich auf Städte-Management und die Bewegung eurer Heldenfiguren, die gleichzeitig Armeen aus Fantasy-Kreaturen repräsentieren. Mit ihnen sammelt ihr Ressourcen ein oder bekämpft die Recken von KI-Gegnern und anderen Spielern.

Treffen sich zwei Armeen, kommt es zu taktisch herausfordernden Schlachten auf separaten Hexfeld-Maps. Dabei kann es sich auch um die Belagerung von Städten handeln, in jedem Fall unterstützen eure Helden die Einheiten aber mit Zaubern. Denn die Hauptfiguren sind allesamt mächtige Magier, deren Sprüche teilweise auch auf der globalen Ansicht Auswirkungen haben oder Aussehen und Fähigkeiten der Soldaten beeinflussen.

Age of Wonders erscheint am 2. Mai 2023 zeitgleich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.