Ahsoka: Wie geht es mit Balan Skoll nach dem Tod von Ray Stevenson weiter? Jetzt gibt es ein diplomatisches Update

Der Schauspieler Ray Stevenson aus Produktionen wie Rome, Thor, RRR oder Die drei Musketiere verstarb unerwartet im Mai 2023 mit 58 Jahren. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Bei Ahsoka sind sich die meisten Fans einig: Ray Stevensons Performance als Bösewicht Baylan Skoll gehört zu den größten Highlights der neuen Star-Wars-Serie! Doch leider konnte der im Mai 2023 verstorbene Schauspieler nicht mehr miterleben, wie sein dunkler Ex-Jedi die Herzen der Community eroberte.

Dabei ist die Geschichte von Baylan Skoll noch nicht zu Ende erzählt: Das erste Staffelfinale von Ahsoka teast lediglich an, wohin die Reise des verhältnismäßig komplexen Star-Wars-Charakters als Nächstes geht. Damit stellt sich natürlich die Frage, wie Disney und Lucasfilm mit der Rolle umgehen, die auch in Staffel 2 von Ahsoka von Belang sein könnte.

Diesbezüglich hat der neue Lucasfilm-CCO Dave Filoni im Gespräch mit Vanity Fair ein diplomatisches Update gegeben. Denn wie genau es mit Baylan Skoll im Star-Wars-Universum weitergeht, verrät Filoni nicht. Dafür bestätigt er aber zumindest, dass seine Geschichte definitiv nicht beendet ist und man aktuell noch darüber nachdenkt, wie sie fortgesetzt werden könnte:

Offensichtlich gibt es eine Geschichte, die [um Baylan Skoll] weiter erzählt werden kann. Momentan befindet ihr uns an einem Punkt, wo wir erstmal abwarten und weitersehen müssen. Ich bin aber sehr froh darüber, dass über Ray [Stevenson] gesprochen wird und wie großartig er war. Ich hatte mit ihm ständig kleine Auseinandersetzungen und musste ihm sagen: Ray, du bist hier der Bösewicht. Und er meinte nur: Ich sehe das anders. Darauf konnte ich nur erwidern: Ich weiß, dass du das anders siehst, aber du bist [der Schurke]. Ich liebe es, dass du [Baylan] so spielst, als wäre er es nicht. Denn genau so denkt Baylan. Ich glaube, es hätte Ray umgehauen, [wie gut Baylan bei den Fans ankommt]. Am bedauerlichsten für mich ist, dass er das nie erleben konnte. Ich bin froh, dass er davor noch auf der Star Wars Celebration mit uns war, dass er dort den Trailer erleben konnte und zumindest einen Vorgeschmack dafür bekam, wie es mit den Fans sein kann. Denn die waren absolut wundervoll, was Ray und seinen Charakter angeht.

Baylan Skoll befand sich zum Ende der ersten Ahsoka-Season auf der Suche nach der Erfüllung seines eigenen Schicksals. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Baylan Skoll in der Ahsoka-Serie: In Ahsoka tritt Baylan Skoll zuerst als Söldner auf, der im Auftrag von Lady Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) dabei hilft, den verschollenen Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen aufzuspüren. Auf Peridea macht er sich aber dann auf die Suche nach seinem eigenen Schicksal und trennt sich dabei sogar von seiner Schülerin Shin Hati (Ivanna Sakhno). Das Ende der ersten Ahsoka-Staffel lässt dann offen, was die Zukunft für Baylan bereithält.

Wer könnte die Rolle übernehmen? Theoretisch könnte Star Wars das Schicksal von Baylan Skoll natürlich offen lassen und den Charakter nicht für eine zweite Ahsoka-Season zurückbringen. Derweil haben Fans bereits ausgiebig darüber diskutiert, wer ihrer Meinung nach in die Fußstapfen von Ray Stevenson als Baylan Skoll treten könnte: Zum Beispiel Liev Schreiber, Graham McTavish, Liam Cunningham oder Vincent Regan.

So geht es mit Star Wars und auch Ahsoka weiter

Wie genau es mit Baylan Skoll weitergeht, bleibt aber aktuell noch offen. Wir wissen aber zumindest schon einmal: An Staffel 2 von Ahsoka wird bereits gearbeitet. Was darüber hinaus im Moment bei Star Wars passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Wie gut hat euch die erste Staffel von Ahsoka und speziell die Performance von Ray Stevenson als Baylan Skoll gefallen? Wie sollten Disney und Lucasfilm eurer Meinung nach mit der Rolle weitermachen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die zweite Season von Ahsoka und darüber hinaus kommende Star-Wars-Filme und -Serien? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!