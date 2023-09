Ahsoka hat gerade einer 46 Jahre alten Star-Wars-Tradition eine völlig neue Bedeutung gegeben

Wer Star Wars kennt, kennt (und liebt) diese berühmten Worte. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

(So gut wie) jeder Star-Wars-Film beginnt mit den legendären Worten Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis . Diese Eröffnungssequenz ist aus dem Krieg-der-Sterne-Universum gar nicht mehr wegzudenken und dürfte bei zahlreichen Fans nur beim Lesen schon ein ganz nostalgisches Kribbeln auslösen.

Jetzt verleiht Dave Filoni mit seiner Ahsoka-Serie diesen legendären Worten eine völlig neue Bedeutung - knappe 46 Jahre nach dem Kinostart von Episode 4 - Eine neue Hoffnung und dem ersten großen Abenteuer von Luke Skywalker, Leia Organa und Han Solo. Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern zu Folge 6 von Ahsoka gewarnt!

Star Wars hat vielleicht gar nicht in Star Wars begonnen

Worum es überhaupt geht? In Folge 6 reisen Ahsoka Tano (Rosario Dawson) und Huyang (David Tennant) im Maul eines Weltraum-Wals in eine neue Galaxie, um sich so an die Fersen von Lady Elsbeth Morgan (Diana Lee Inosanto) zu heften und sie daran zu hindern, Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) zurückzubringen.

Ahsoka und Huyang schwelgen dabei ein klein wenig in Erinnerungen an die Zeit, als die Ex-Jedi noch selbst Teil des Ordens war. Dabei kommt die Geschichte der Galaxie in drei Teilen zur Sprache, von denen laut Ahsoka der erste der beste davon ist.

Und hier fällt natürlich auf, dass diese Geschichten laut Huyang selbst mit den Worten beginnen Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis . Dabei handelt es sich aber nicht unbedingt um einen Meta-Moment oder ein allzu offensichtliches Easter Egg, mit dem sich Dave Filoni vor dem Star-Wars-Schöpfer George Lucas verbeugt.

Stattdessen bringt diese Enthüllung eine ganz eigene Bedeutung mit sich, die große Auswirkungen auf das Sternenkrieg-Universum haben könnte, wie wir es bisher kennen. Denn damit wird stark impliziert, dass der Ursprung von Star Wars eigentlich in einer ganz anderen Galaxie liegt und nicht in der, die wir in zig Filmen, Serien, Spielen, Romanen und Comics kennengelernt und erkundet haben.

Das wird durch den weiteren Verlauf der sechsten Ahsoka-Folge nur weiter unterstrichen: Wir landen auf dem Planeten Peridea, der offenbar die wahre Heimat der sogenannten Nachtschwestern darstellt. Zuvor galt eigentlich Dathomir als Ursprungsort der Magie-Nutzer, was nun mit Episode 6 der Star-Wars-Serie über den Haufen geworfen wurde.

Die Nachtschwestern von Dathomir kommen offenbar gar nicht von Dathomir - sondern aus einer ganz anderen Galaxie. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ein neuer Star-Wars-Film könnte diese Idee vertiefen

Reisen wir vermehrt in fremde Galaxien? Das Konzept neuer und fremder Galaxien könnte in naher Zukunft sogar noch weiter erkundet werden, denn Regisseur James Mangold will mit seinem geplanten Star-Wars-Film die Ursprünge der Macht und der Jedi beleuchten und damit 25.000 Jahre in der Zeit zurückreisen.

Vielleicht verknüpft sich der Film sogar damit, was Baylan Skolls (Ray Stevenson) Interesse auf Peridea weckt. Irgendetwas uraltes, mächtiges scheint dort zu lauern, von dem sich der ehemalige Jedi viel verspricht. Mehr erfahren wir aber wohl frühestens in den verbliebenen zwei Ahsoka-Folgen der ersten Staffel.

Übrigens: Mehr zu Ahsoka und wie sich die aktuelle Serie teilweise massiv auf das gesamte Star-Wars-Universum auswirkt, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

