Ahsoka hat gerade die beste Szene von ganz Star Wars gezeigt - meinen zumindest Fans

Mit der neuesten Folge hat Ahsoka bei Star-Wars-Fans definitiv einen Nerv getroffen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die fünfte Folge von Ahsoka sorgte für viele offene Münder - und das aus allerlei Gründen: So kehrte Hayden Christensen als Anakin Skywalker zurück, es gab erstmals Szenen aus The Clone Wars in einer Realverfilmung zu sehen und letztendlich hat die neueste Episode reichlich Fan-Service zu bieten.

Für das ein oder andere Mitglied der Sternenkrieg-Community steht sogar fest: Ahsoka hat die beste Szene in ganz Star Wars zu bieten - oder zumindest eine davon.

Viel Service für Fans

Worum genau es geht? Dafür müssen wir ein klein wenig ausholen. In Folge 5 von Ahsoka schlägt es die Titelheldin (Rosario Dawson) nach einer Niederlage gegen Baylan Skoll (Ray Stevenson) in die sogenannte Welt zwischen den Welten. Dort trifft sie auf ihren eigentlich längst verstorbenen Meister Anakin Skywalker (Hayden Christensen), der eine letzte Lektion für seine frühere Padawan bereithält.

Und dabei wird ganz offensichtlich mit Anakin Skywalkers Fall auf die dunkle Seite der Macht und seiner zweiten Identität als Darth Vader gespielt. Das erlaubt die ein oder andere Aufnahme, die Star-Wars-Fans die Socken auszieht, die deswegen Showrunner und Regisseur Dave Filoni mit Lob und Liebeserklärungen überschütten.

So reagiert die Community auf zwei bestimmte Szenen

Der beste Star-Wars-Shot : So schreibt zum Beispiel der X- (ehemals Twitter-)User mit dem durchaus passenden Namen VadersWife den Moment, in dem nur für wenige Sekunden zwischen Vaders Look vor und nach Mustafar gewechselt wird, als die “wahrscheinlich beste Szene, die ich je in Star Wars gesehen habe”. Mit über 55.000 Like ist offenbar nicht nur er dieser Meinung:

Oder vielleicht doch dieser hier: Samuel Furtado ist in Bezug auf eine ganz andere, aber sehr ähnlichen Aufnahme genau auf demselben Dampfer: Beim Rückblick auf die Schlacht von Ryloth sehen wir einen jungen Anakin Skywalker mit gezücktem Lichtschwert der Front entgegengelaufen und auch hier wird er nur für einen Moment sein Look als Darth Vader eingeblendet:

Zwei weitere aussagekräftige Reaktionen auf eben jene Momente in der fünften und aktuell neuesten Ahsoka-Folge haben wir ebenfalls für euch gesammelt:

Die Wertungen der Folge sind auch nicht ohne

Für Augen und Ohren: Natürlich lässt sich guten Gewissens darüber diskutieren, ob es sich hier wirklich um die beste Aufnahme der gesamten Star-Wars-Geschichte handelt. Dass beide Szenen aber einen ordentlichen Schauwert haben, der definitiv nicht von schlechten Eltern ist, lässt sich kaum leugnen.

Ein stolzer Wertungs-Durchschnitt: Die Begeisterung gegenüber der fünften Ahsoka-Folge spiegelt sich übrigens auch in den Wertungen dazu wider: Auf IMDb kommt die Episode so zum Beispiel auf stolze 9,4 von 10 Punkten, bei Rotten Tomatoes 89 Prozent und bei Metacritic 8,0 Punkte.

Wie gut haben euch die neueste Folge von Ashoka und die TV-Serie insgesamt bisher gefallen? Was ist eurer Meinung nach die beste Szene beziehungsweise die beste Momentaufnahme in der Geschichte von Star Wars - in Bezug auf Filme, Serien oder gar Videospiele? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!