Ahsoka löst gleich zwei große Mysterien auf, die Star-Wars-Fans seit 5 Jahren plagen

Ihr fragt euch, was aus Ezra Bridger und Thrawn wurde? Folge 6 von Ahsoka liefert die Antwort. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Das lange Warten hat sich ausgezahlt: Vor fünf Jahren wurde die Animationsserie Rebels beendet, kam allerdings mit so etwas wie einem Cliffhanger daher. Weltraum-Wale entführten sowohl Großadmiral Thrawn, als auch den Jedi Ezra Bridger jenseits der bekannten Star-Wars-Galaxie.

Jetzt löst Ahsoka in Folge 6 endlich auf, was aus den beiden wurde. Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt!

Was ihr zu Ezra Bridger und Thrawn wissen sollet

Doch fangen wir erstmal von vorne an: Wer sind Thrawn und Ezra Bridger überhaupt? Denn wer mit Rebels oder auch dem alten Star-Wars-Kanon nicht zu bewandt ist, über deren Köpfe dürfte vielleicht das ein oder andere Fragezeichen aufploppen.

Wer ist Großadmiral Thrawn?

Bei Thrawn handelt es sich um einen Großadmiral des Galaktischen Imperiums, der dank Rebels den Sprung aus den alten in den neuen Kanon schaffte. Thrawn gilt als brillanter Taktiker und einer der kompetentesten Handlanger des Imperiums, der sich die Gunst von Palpatine hart erarbeitete. Mehr über den Star-Wars-Schurken erfahrt ihr in unserem ausführlichen Artikel zu Thrawn.

Großadmiral Thrawn (hier übrigens auch von Lars Mikkelsen vertont) trat erstmals in Staffel 3 der Animationsserie Rebels im neuen Star-Wars-Kanon auf. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wer ist Ezra Bridger?

Ezra Bridger ist wiederum der Held von Star Wars Rebels und wurde von dem Jedi Kanan Jarrus nach dem Untergang des Ordens und der Republik ausgebildet. Über vier Staffeln der Animationsserie hinweg mauserte sich Ezra selbst zum Jedi und ihn verbindet mit Sabine Wren und der Crew der Ghost (also auch Hera und Co.) eine tiefe Freundschaft.

Bei der Schlacht von Lothal gegen Thrawns Truppen opferte sich Ezra letztendlich, indem er mithilfe der Macht die Weltraum-Wale namens Purrgil dazu anwies, mit der imperialen Flotte im Schlepptau in den Hyperraum zu springen - zu einem unbekannten, weit entfernten Ort außerhalb der bekannten Galaxie.

In Rebels kreuzten sich die Wege von Ezra Bridger mit ein paar altbekannten Star-Wars-Helden und auch Schurken. So zum Beispiel Obi-Wan Kenobi oder sogar Maul. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Mit Ahsoka haben sowohl Thrawn als auch Ezra nicht nur den Sprung von einer Animationsserie in eine Realverfilmung geschafft, gleichzeitig wird nach fünf Jahren endlich aufgelöst, was aus den beiden wurde: Sie landeten auf dem Planeten Peridea, wo Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzu) nun sogar jedem von ihnen einen Besuch abstattet.

Was Ahsoka jetzt über Ezra und Thrawn verrät

Was wurde aus Thrawn? Der Großadmiral des Imperiums (dargestellt von Lars Mikkelsen) hat es über mehrere Jahre im Exil hinweg geschafft, seine Truppen zusammenzuhalten, auch wenn das nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen ist. An Bord seines Sternenzerstörers Chimera herrscht noch immer Ordnung und Disziplin und Thrawn konnte sich sogar Unterstützung der sogenannten Nachtschwestern sichern.

Mit der Hilfe der Großen Mütter scheint Thrawn Lady Elsbeth Morgan (Diana Lee Inosanto) überhaupt auf seine eigene Spur gebracht zu haben. Thrawn hat offenbar nur darauf gewartet, zurück in die bekannte Star-Wars-Galaxie zu kehren, um nun endlich das Erbe des Imperiums anzutreten und in die Fußstapfen von Palpatine zu treten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was wurde aus Ezra Bridger? Der Jedi (dargestellt von Eman Esfandi) ist offenbar Thrawn entkommen, um sich in der Wildnis von Peridea zu verstecken. Dabei hat er aufgrund seiner natürlichen Affinität, mit Aliens, Kreaturen und Tieren anzufreunden, Anschluss bei den einheimischen Wesen des Planeten gefunden.

In Folge 6 von Ahsoka werden nun endlich Ezra und Sabine wiedervereint, die mandalorianische Kriegerin nutzte in den letzten Jahren sogar dessen Lichtschwert. Für Fans von Rebels also allemal ein emotionaler Moment - wie zum Beispiel dieser Beitrag auf X (ehemals Twitter) zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Natürlich bleibt weiterhin spannend, wie es mit Thrawn, Ezra, Sabine, Baylan und Shin auf Peridea weitergeht. Die Ankunft von Ahsoka (Rosario Dawson) hat sich in der sechsten Episode bereits angekündigt und es wird spannend, wer zuerst wieder zurück in die bekannte Star-Wars-Galaxie entkommt.

Mehr zu Ahsoka und was gerade sonst so im Star-Wars-Universum passiert, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr Folge 6 von Ahsoka bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die neueste Episode der Star-Wars-Serie gefallen? Was haltet ihr von Lars Mikkelsen und Eman Esfandi in den Live-Action-Rollen von Thrawn und Ezra? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die letzten zwei Episoden der ersten Ahsoka-Staffel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!