Star Wars: Fast 20 Jahre nach Kinostart ist Fans ein ziemlich grober Schnitzer in Episode 3 aufgefallen

Bei diesem Filmfehler gerät selbst Obi-Wan Kenobi ins Staunen. Bildquelle: 20th Century Fox/Disney.

Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith markiert einen der größten und wichtigsten Wendepunkte der kompletten Saga. Wer erinnert sich nicht an das atemberaubende Gefecht zwischen Anakin Skywalker, seinem Meister Obi-Wan Kenobi und dem Kameramann.

Tut ihr nicht? Da seid ihr nicht die einzigen. Fast 20 Jahre hat es gedauert, bis einem Star-Wars-Fan das Gesicht eines Crew-Mitglieds aufgefallen ist, das während der legendären Kampfszene zu sehen ist. Und das auch noch ziemlich groß und mitten im Bild. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Ist da etwa eine Person in den Flammen?

Der Reddit-Nutzer itsjustmonty_ hat in einem Star-Wars-Discord-Channel gelesen, dass sich bei der Kampfszene auf Mustafar ein unbekanntes Gesicht im Bild befindet. Das hat er natürlich sofort überprüft und stellte fest, dass es stimmt.

Obwohl sich das Gesicht recht groß und ziemlich mittig im Bild befindet, ist es gar nicht so leicht zu entdecken. Wir haben es euch in dem Screenshot unten markiert. Falls ihr es außerdem selbst überprüfen wollt, müsst ihr den Film bei 1:59:03 stoppen.

Der Filmfehler ist kaum zu sehen und doch so offensichtlich. Bildquelle: itsjustmonty_/20th Century Fox/Disney.

Wie konnte das passieren?

itsjustmonty_ wurde neugierig, um wessen Gesicht es sich in der Szene handelt und vor allem, wie es dorthin gelangt ist. Also hat er nachgeforscht und anschließend die Vermutung aufgestellt, dass es sich bei der Person um einen Kameramann handelt.

Während der Aufnahme ist die Kamera wohl zu weit zur Seite geschwenkt und hat das Gesicht des Crew-Mitgliedes nicht weiter abgedeckt. Als dann in der Nachbearbeitung der Hintergrund in den Greenscreen eingefügt wurde, ist das Gesicht vermutlich nicht aufgefallen und wurde einfach im Film gelassen. Bestätigt ist diese Theorie jedoch nicht.

Hättet ihr gedacht, dass es fast 20 Jahre dauern würde, bis jemand diesen Filmfehler entdeckt? Welcher ist euer liebster Schnitzer, den ihr in einem Film oder einer Serie gesehen habt? Glaubt ihr die Vermutung, dass es sich bei der Person um einen Kameramann handelt, ist richtig? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!