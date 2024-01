Zu Ahsoka: Staffel 2 gibt es jetzt endlich die Nachricht, auf die Star-Wars-Fans gewartet haben

Ja, Ahsoka wurde jetzt auch ganz offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Es ist offiziell: Ahsoka bekommt eine 2. Staffel. Die Star-Wars-Serie erhält neue Folgen, wie Disney und Lucasfilm jetzt bekanntgeben. Wirklich überraschend kommt diese Nachricht natürlich nicht. Dass Ahsoka um eine zweite Season verlängert wird, ist schon seit ein paar Wochen ein offenes Geheimnis.

Die Ankündigung von Staffel 2 war nur eine Frage der Zeit

Zuvor hatte beispielsweise schon Lucasfilm die achte Episode als Staffel- und nicht als Serienfinale bezeichnet. Außerdem berichtete im Oktober 2023 ein etablierter Insider, dass die Fortsetzung schon grünes Licht erhalten hätte. Die Vorfreude auf Staffel 2 wurde aber erst kürzlich von Hauptdarstellerin Rosario Dawson persönlich gedämpft, der zufolge noch keine Gespräche dazu stattgefunden hätten.

Vielleicht hat uns Dawson angeflunkert, vielleicht haben die Gespräche tatsächlich jetzt erst stattgefunden. Ihre Aussage implizierte zumindest, dass ein Release neuer Folgen noch etwas auf sich warten lassen könnte. Wann Staffel 2 von Ahsoka bei Disney Plus starten könnte, geht aus der offiziellen Ankündigung nicht hervor.

Was ihr sonst zur Zukunft von Ahsoka wissen solltet

Über einen möglichen Release-Termin lässt sich damit zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren. Fest steht, dass Showrunner Dave Filoni in seiner Position als neuer Lucasfilm-CCO ordentlich ausgelastet sein dürfte: Seit Kurzem entscheidet Filoni gemeinsam über die Zukunft von Star Wars im Kino und auf Disney Plus.

Filoni ist darüber hinaus aber weiterhin bei der Produktion von Projekten wie The Mandalorian & Grogu, seinem eigenen Star-Wars-Film und natürlich Ahsoka involviert. Für die zweite Staffel davon dürften dann Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren) und Eman Esfandi (Ezra Bridger) zurückkehren.

Die erste Season von Ahsoka wurde vom plötzlichen Tod von Ray Stevenson (Baylan Skoll) überschattet. Wie es mit seinem Star-Wars-Charakter weitergehen wird, bleibt aktuell noch offen. Vor Kurzem gab es zumindest ein diplomatisches Update nach dem tragischen Vorfall.

1:09 Ahsoka persönlich erklärt euch die neue Star-Wars-Serie in nur 30 Sekunden

Mehr dazu, was aktuell im Star-Wars-Universum mit neuen Filmen und TV-Serien passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Wie gut hat euch Ahsoka bisher gefallen? Freut ihr euch darüber, dass die Star-Wars-Serie jetzt offiziell um eine 2. Staffel verlängert wurde oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Zukunft des Sternenkriegs im Kino und auf Disney Plus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!