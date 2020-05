Allem Anschein nach hat Disney große Pläne für Ahsoka Tano. Die ehemalige Jedi und Schülerin Anakin Skywalkers erfreut sich dank ihrer prominenten Rolle in den beiden Star-Wars-Serien The Clone Wars und Rebels großer Beliebtheit unter Fans.

Mit der siebten und letzten Staffel von The Clone Wars auf Disney+ haben wir Ahsoka aber nicht zum letzten Mal gesehen: So ist bereits seit einigen Wochen bekannt, dass Rosario Dawson (Sin City, Death Proof) dem Charakter sein Live-Action-Debüt bescheren soll.

Demzufolge tritt Rosario Dawson in Staffel 2 der Star-Wars-Serie The Mandalorian auf, die im Oktober 2020 auf Disney+ startet. Offiziell bestätigt hat dies Disney zwar noch nicht, allerdings stammen diese Informationen von den für gewöhnlich extrem gut vernetzten Portalen Slashfilm und Deadline.

Nun gibt es mittlerweile noch weitere Meldungen, die womöglich mehr über die Zukunft von Ahsoka Tano im Star-Wars-Universum verraten.

So soll Ahsoka Tano ihre persönliche Star-Wars-Serie für den Streamingdienst Disney+ bekommen, die sich aktuell angeblich schon in Entwicklung befindet. Das behauptet zumindest der etablierte Branchen-Insider Daniel Richtman, dessen Bericht von der Website FandomWire gestützt wird.

Letzterem zufolge spielt die Ahsoka-Tano-Serie nach der Handlung von Star Wars Rebels, wofür Rosario Dawson nach Staffel 2 von The Mandalorian abermals in die Rolle der (Ex-)Jedi schlüpft.

