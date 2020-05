Spoiler-Warnung: Falls ihr nicht wissen wollt, welcher Fan-Liebling der Star-Wars-Fans in Staffel 2 von The Mandalorian auftreten soll, solltet ihr ab dieser Stelle nicht weiterlesen! Wir gehen im folgenden Artikel explizit auf den Auftritt eines Charakters ein, der bereits in der ersten Season der Star-Wars-Serie angeteast wurde.

Boba Fett lebt! Der legendäre Kopfgeldjäger des Star-Wars-Universums soll in Staffel 2 von The Mandalorian auftreten, die für Oktober 2020 auf Disney+ angesetzt ist. Für die Rolle wurde offenbar niemand geringerer als der Jango-Fett-Darsteller Temuera Morrison aus Episode 2 - Angriff der Klonkrieger gecastet.

Temuera Morrison spielt nach Jango Boba

Dass Boba Fett in Season 2 von The Mandalorian auftritt, wurde von Disney noch nicht offiziell bestätigt. Der ursprüngliche Bericht stammt von dem für gewöhnlich extrem gut vernetzten Insider-Magazin TheHollywoodReporter, während Variety diese Meldung bereits durch eigene Quellen untermauerte.

Entsprechend hervorragend stehen die Chancen, dass Temuera Morrison (auch bekannt als Vater von Aquaman) tatsächlich nochmal in eine mandalorianische Rüstung schlüpft. Boba Fett soll in der zweiten Staffel The Mandalorian allerdings nur »eine kleine Rolle« spielen, die möglicherweise mit Ming-Na Wens totgeglaubten Charakter Fennec Shand in Verbindung steht.

In Episode 5 »Der Revolverheld« wurde bereits im Zuge einer mysteriösen Post-Credits-Szene der Auftritt von Boba Fett in The Mandalorian angeteast - die in Staffel 2 nun allem Anschein nach aufgelöst wird.

Bis heute war nie offiziell bekannt, ob Boba Fett seinen Sturz in den Schlund des Sarlaacs der Grube von Carkoon in Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter überlebt hatte. Allerdings gab es neben dem ursprünglich von Josh Trank (Fantastic Four) geplanten Boba-Fett-Film Hinweise darauf - wie zum Beispiel in den Nachspiel-Romanen von Chuck Wendig.

Morrison spielt nicht zum ersten Mal Boba Fett

Temuera Morrison dürfte Fans vor allem als Jango Fett aus Episode 2 - Angriff der Klonkrieger bekannt sein. Ebenso verkörperte er diverse Klonkrieger des Krieg-der-Sterne-Universums, wie zum Beispiel Commander Cody in Episode 3 - Die Rache der Sith.

Da es sich bei Boba Fett nicht um Jangos Sohn per se, sondern »nur« einen Klon des Kopfgeldjägers handelt, passt Temuera Morrison in die Rolle wie die Faust aufs Auge.

Mit Staffel 2 von The Mandalorian tritt Morrison zwar das erste Mal als Boba vor die Kamera, allerdings verkörperte er Jangos Sohn bereits als Synchronsprecher - unter anderem in den Star Wars: Battlefront-Spielen von 2004 sowie 2015 und 2017.

Captain Rex in The Mandalorian: Wie stehen die Chancen?

Dass Temuera Morrison für The Mandalorian Staffel 2 gecastet wurde, macht natürlich ebenfalls einen Auftritt des Fan-Lieblings Captain Rex möglich. Der Klonkrieger spielte in den beiden Animationsserien The Clone Wars und Rebels eine wichtige Rolle und war laut dem neuen Kanon sogar an der Schlacht von Endor in Episode 6 beteiligt.

Da The Mandalorian zwischen den Episoden 6 und 7 spielt, wäre es durchaus denkbar, dass Captain Rex zu diesem Zeitpunkt noch immer am Leben ist. Seine Rückkehr ins Star-Wars-Universum könnte sogar mit Ahsoka Tano (Rosario Dawson) zusammenhängen, die ebenfalls in Staffel 2 der Disney-Plus-Serie auftritt.

Dabei handelt es sich aber zum aktuellen Zeitpunkt um bloße Spekulation. Bis zur Rückkehr von Boba Fett müssen sich Star-Wars-Fans ohnehin bis zum Oktober 2020 gedulden. Die Chancen, dass Staffel 2 von The Mandalorian trotz Corona-Pandemie pünktlich auf Disney+ erscheint, stehen momentan gar nicht mal so schlecht.