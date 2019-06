Die Star Wars Celebration 2020 verrät, wie es nach Episode 9 weitergeht

Die Star Wars Celebration 2020 hat einen Termin verpasst bekommen: Das Fan-Event findet kommendes Jahr vom 27.-30. August in Anaheim, Kalifornien statt. Disney hat diese Nachricht auf der offiziellen Homepage des Krieg-der-Sterne-Franchises bekannt gegeben.

Wieso die Celebration für Star-Wars-Fans so wichtig ist: Bis jetzt fand das Event lediglich im Zwei-Jahres-Takt statt. Auf der Celebration 2019 verkündete Disney jedoch, dass die Veranstaltung bereits 2020 fortgesetzt wird. Damit können sich Fans höchstwahrscheinlich auf neue Infos zu der Zukunft des Krieg-der-Sterne-Universums freuen.

Mit welchen News können Fans rechnen? Vom 27.-30. August 2020 erwarten uns mit ziemlicher Sicherheit Neuigkeiten dazu, wie es nach Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers weitergeht, der am 19. Dezember 2019 in den Kinos startet. Konkret wird es wohl um die folgenden Themen gehen:

Die Filmtrilogie der Showrunner von Game of Thrones David Benioff und D.B. Weiss

Die Filmtrilogie von Rian Johnson, dem Regisseur von Episode 8 - Die letzten Jedi

Die Prequel-Serie zu Rogue One: A Star Wars Story um Cassian Andor (Diego Luna)

Die dritte, noch unbekannte Star-Wars-Live-Action-Serie

Wie geht es nach Star Wars: Episode 9 weiter?

Auf der Star Wars Celebration 2019 konnten sich Fans unter anderem über den ersten Trailer zu Episode 9 freuen, sowie über konkrete Informationen zur ersten Live-Action-Serie im Krieg-der-Sterne-Universum: The Mandalorian. Die erste Staffel startet mit Pedro Pascal (Game of Thrones) in der Hauptrolle am 12. November 2019 auf dem Streaming-Portal Disney+. Die TV-Serie wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert.

Disney hat bereits drei neue Star-Wars-Filme für die Zeit nach Episode 9 angekündigt. Die offiziellen Kinostarts dieser Projekte wurden bereits im Mai 2019 verraten. Allerdings ist nicht bekannt, ob es sich dabei um die Filme von David Benioff und D.B. Weiss oder um die von Rian Johnson handelt.

Die offiziellen Kinostarts der neuen Star Wars-Filme

Game of Thrones wurde im April und Mai 2019 beendet, während Rian Johnson aktuell noch an seinem Gangster-Film Knives Out arbeitet. Bis zum Kinostart des ersten Films im Jahr 2022 wäre für beide Projekte also mehr als genug Zeit. Die Release-Daten der drei Star-Wars-Filme nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers lauten wie folgt:

16. Dezember 2022

20. Dezember 2024

18. Dezember 2026

Spätestens zur Star Wars Celebration 2020 dürften wir Klarheit bekommen, wie die Zukunft des Krieg-der-Sterne-Franchises nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers aussieht.

