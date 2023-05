Alan Wake 2: Release im Oktober 2023? Hinweise verdichten sich

Das erste Alan Wake und auch das Remaster davon haben bereits ein paar Jahre auf dem Buckel. Dieses Jahr soll endlich der Nachfolger herauskommen.

Alan Wake 2 hat noch keinen offiziellen Release-Termin, soll aber irgendwann 2023 erscheinen. Dank Matthew Porretta - dem Darsteller des Titelhelden - wissen wir möglicherweise, in welchem Monat das Remedy-Spiel erscheinen soll.

Laut Porretta ist es im Oktober 2023 soweit, ein konkretes Launch-Datum nennt der Schauspieler allerdings nicht. Auf den genauen Termin und eine offizielle Bestätigung müssen sich Fans derzeit noch gedulden.

Im Monsters, Madness and Magic-Podcast erklärt Matthew Porretta:

[Alan Wake 2] soll im Oktober erscheinen, wir arbeiten gerade daran. Tatsächlich war ich erst letzte Woche in Finnland, dem Herkunftsland des Unternehmens Remedy - das sind alles erstaunliche Leute.

Erst kürzlich haben die Entwickler bekanntgegeben, dass sich Alan Wake 2 in seiner finalen Entwicklungsphase befindet. Die Chancen stehen also durchaus gut, dass der Oktober als Launch-Monat tatsächlich realistisch ist.

Alan Wake 2 wurde bereits im Dezember 2021 offiziell angekündigt. Seitdem bleiben konkrete Infos oder Details zu der Horror-Fortsetzung recht überschaubar. Sollte Remedy das Spiel wirklich im Oktober veröffentlichen, dürfte bald die Werbekampagne anlaufen. Es sollte also nicht mehr zu lange dauern, bis wir mehr über Alan Wake 2 erfahren.

