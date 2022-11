Control 2 kommt: Entwicklung des Sequels mit Blockbuster-Budget offiziell bestätigt

Eine Überraschung zweifelsohne, aber eine angenehme: Control 2 kommt. Das haben Entwickler Remedy Entertainment und Publisher 505 Games offiziell bekannt gegeben. Die Fortsetzung des ungewöhnlichen und manchmal sogar eigenwilligen Third-Person-Shooters wird aber noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Wir liefern euch alle wichtigen Informationen zur Ankündigung von Control 2 und was bisher über das Projekt bekannt ist. Falls ihr euer Gedächtnis auffrischen wollt: Unter dem folgenden Link findet ihr unseren ausführlichen GameStar-Test zu Control - und wie sich das Action-Adventure von seinen Genre-Kollegen abhebt.

237 15 Control im Test (Zu) kontrolliertes Chaos

Control 2: Das ist bisher bekannt

Release lässt noch auf sich warten: Bis Control 2 erscheint, wird es aber noch ein ganzes Weilchen dauern. Gemäß der offiziellen Ankündigung befindet sich das Projekt zum momentanen Zeitpunkt in der Konzeptphase. Das bedeutet, dass die eigentliche Entwicklung noch gar nicht begonnen hat und Control 2 frühestens in ein paar Jahren erscheint.

Auf diese Plattformen kommt Control 2: Wenig überraschend wird Control 2 damit nicht für die alte Konsolengeneration erscheinen. Aktuell ist der Release für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Ein stattliches Budget für die Fortsetzung: Control 2 wird schon jetzt mit einem Budget von mindestens 50 Millionen Euro finanziert, wo Entwicklung, Marketing und Post-Launch-Inhalte mit abgedeckt werden sollen. Dabei handelt es sich um die größte Investition , die der Publisher jemals getätigt hat. Die Kosten teilen sich 505 Games und Remedy fair auf - genauso wird dann mit dem Gewinn verfahren.

Was sonst noch bekannt ist: Control 2 entsteht abermals in der Northlight Engine, die bereits bei Quantum Break, Alan Wake oder Max Payne zum Einsatz kam beziehungsweise kommt. Neben Control 2 arbeitet Remedy übrigens auch an Project Condor - einem Multiplayer-Spin-off zu Control mit Koop-Fokus, sowie Alan Wake 2 und gemeinsam mit Rockstar an Remakes zu Max Payne 1 und 2. Remedy hat also alle Hände voll zu tun.

Werft zu guter Letzt vielleicht noch einen Blick in unser ausführliches Testvideo zum ersten Control, um euch ein Bild von dem ungewöhnlichen Third-Person-Shooter zu machen:

10:13 Control - Test-Video: Wahnsinn allein reicht noch nicht

Freut ihr euch über die Ankündigung von Control 2? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Fortsetzung? Oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!