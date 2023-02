Max Payne: Auf das Remake müssen Fans noch lange warten

Die Macher von Alan Wake und Control bringen Max Payne zurück: Remedy Entertainment arbeitet mit der finanziellen Unterstützung von Rockstar an einem Remake der ersten beiden Teile - allerdings wird der Release noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Maximaler Schmerz

Fokus auf Alan Wake 2 für 2023: Nachdem das Projekt im April 2022 erstmals angekündigt wurde, gibt Remedy jetzt im neuesten Finanzbericht ein Update zum aktuellen Entwicklungsstand. Demnach hat sich seit dem letzten Jahr nicht allzu viel getan, im Moment nimmt Alan Wake 2 nämlich noch die größte Priorität ein.

Max Payne-Remake noch in früher Entwicklungsphase: So befindet sich die Neuauflage von Max Payne 1 und 2 weiterhin in der Konzeptphase, was keine gute Nachricht für einen baldigen Release darstellt. Da die Max Payne-Spiele in der Northlight-Engine wahrscheinlich von Grund auf neu entwickelt werden müssen - nicht unähnlich zu anderen Remakes wie zum Beispiel Resident Evil 2 oder Dead Space - ist eine Neuauflage dieser Größenordnung auch nicht einfach so aus der Hüfte geschossen.

Hoffnung für 2023? Trotzdem soll die Arbeit an Max Payne laut Redemy-CEO Tera Virtala gut vorankommen . Eine Prognose bezüglich eines möglichen Releases trifft er aber nicht. Tatsächlich plant Remedy ab 2023 jedes Jahr mindestens ein Spiel zu veröffentlichen. Ob damit das Max Payne Remake oder auch Control 2 schon 2024 erscheinen könnten, lässt sich aber guten Gewissens anzweifeln - beide Projekte befinden sich derzeit noch in der Projektphase.

Wie sich Max Payne 1 heute spielt: Falls ihr euch übrigens dafür interessiert, wie gut sich der Kult-Shooter Max Payne nach heutigen Maßstäben und auf moderner Hardware spielt, könnt ihr in Natalies (schmerzhaften) Erfahrungsbericht nachlesen:

Remedys prall gefüllter Teller

Remedys Multiplayer-Projekte: Derweil befinden sich mit Codename Condor und Vanguard außerdem noch zwei (Koop-)Multiplayer-Spiele bei Remedy in Arbeit. Es ist nicht auszuschließen und sogar wahrscheinlicher, dass damit eines oder sogar beide Projekte vor Control 2 und dem Max Payne Remake aufschlagen.

Dafür gibt es aber gute Nachrichten für Fans von Alan Wake: Die direkte Fortsetzung des Mystery-Thrillers um den titelgebend Protagonisten befindet sich in den letzten Zügen seiner Entwicklungs, ist bereits von Anfang bis Ende spielbar und wird im Moment vor allem poliert und für seinen Release 2023 vorbereitet. Einen konkreten Termin gibt es dafür aber derzeit nicht.

Übrigens hat Remedy Ende 2021 dem ersten Alan Wake ein Remaster spendiert, so richtig finanziell rentiert hat sich das aber bis heute nicht. Trotzdem ist CEO Virtala optimistisch, dass Teil 2 die Verkäufe nochmal ankurbeln dürfte. Warum Michi Obermeiers Lieblingsspiel den größten Fluch seiner Entwickler darstellt, könnt ihr in seiner ausführlichen Video-Analyse ansehen:

Was haltet ihr von den Nachrichten zum aktuellen Entwicklungsstand des Max Payne-Remakes? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Neuauflage? Wie sehr interessieren euch die anderen Projekte von Remedy - wie zum Beispiel Alan Wake 2, Control 2 und die geplanten Multiplayer-Spiele? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!