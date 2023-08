Das Alien kommt bald in einen der größten Steam-Hits und Fans sind aus dem Häuschen

0:52 Dead by Daylight: Der perfekte Jäger schlüpft schon bald

Wer kommt denn da zur Party? Dead by Daylight ist von Haus aus ein beliebter Tummelplatz für Killer, Mörder und Serientäter der schlimmsten Abarten, reich an Unmenschlichkeit, aber alsbald schlüpft ein von Natur aus besonders heimtückischer - wortwörtlich. Mit einem kurzen Teasertrailer kündigt Entwickler Behaviour Interactive einen Neuzugang an: das Alien, auch Xenomorph genannt, aus dem berühmten gleichnamigen Science-Fiction-Film Franchise.

Viele Details gibt der atmosphärisch gestaltete Trailer nicht preis, aber am 8. August sollen wir alle mehr erfahren.

Freudenschreie der Community

Die Stimmung in der Community ob der Ankündigung als euphorisch zu bezeichnen, dürfte eine Untertreibung sein. Auf Reddit überschlagen sich unter dem Teaser die Freudenschreie, aus denen die Aufregung und Erwartung geradeheraus herauszulesen ist. Vor allem ist es ein besonderer Charakter, den viele gerne als Antagonistin der ersten Stunde des Aliens ebenfalls im Spiel sehen wollen:

Das Xenomorph ist unglaublich, wenn wir Ripley bekommen, werd ich wahrlich explodieren.

Der obige Begeisterungspost hat inzwischen über 700 Upvotes. Also sehnen scheinbar viele Spieler den Moment hierbei, wenn das Alien erstmals versucht, sie mit Eiern zu infizieren, sie durch Gänge zu jagen, zu zerfleischen oder schlicht von einer Panikattacke zur nächsten zu treiben. Nunja, Zocken kann schon für Außenstehende seltsam anmutende Züge annehmen.

Heiß diskutiert wird derweil, welche Spielmechaniken das Alien genau mitbringen wird und welche Änderungen klassische Elemente, wie der Haken für Gefangene, erfahren werden.

Und der Trailer deutet ja eines auf alle Fälle an: Das Alien wird seine Opfer nicht auf einer Farm, sondern scheinbar im Inneren eines Raumschiffes jagen, passend dazu weiß Reddit-Nutzer DemiFiendRSA vorahnend zu verkünden:

Im All kann uns niemand schreien hören.

Und hier noch ein Tipp für alle Fans von gekonnten Fanfilmen zu Videospielen. Die folgende Serie einer neuseeländischen Nerdtruppe lässt euch diverse Szenen aus dem Horrorspiel nacherleben - nur eben humoristisch eingefärbt.

Und freut ihr euch auf den Neuzugang in der Killerriege von Dead by Daylight? Oder hättet ihr euch einen ganz speziellen anderen Jäger für die bemitleidenswerten Seelen an den Generatoren gewünscht? Spielt ihr den Titel überhaupt oder hat euch einfach das Alien hergelockt? Schreibt uns eure Gedanken, Hoffnungen und Wünsche gerne in die Kommentare!