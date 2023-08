Vorsicht, Betrüger stellen gerade mit dem realistischen Sensations-Shooter Unrecord eine Falle

Unrecord wurde noch nicht veröffentlicht, doch Betrüger wollen sich den Shooter zunutze machen.

Der Shooter Unrecord sorgte im April mit seiner außerordentlich realistischen Grafik für Aufsehen. Da man den Trailer von damals teilweise für die Aufnahmen einer echten Bodycam halten konnte, gab es sogar eine Debatte über die Echtheit des Spiels. Jetzt nutzen aber Betrüger den Shooter, um euch willentlich zu täuschen. Die Entwickler warnen vor einer üblen Masche.

Was ist passiert?

Der Technical Director von Unrecord, Alexandre Spindler sprach auf Twitter eine dringende Warnung aus. So würden falsche Anzeigen auf YouTube für eine angeblich schon spielbare Version des Shooters werben. Tatsächlich ist das Spiel aber noch nicht veröffentlicht worden und es gibt noch nicht mal einen Releasetermin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Spindler bittet in seinem Tweet darum, die Anzeigen bei Google zu melden, wenn ihr sie seht. Unter keinen Umständen solltet ihr auf die Links klicken. Die Entwickler von Unrecord arbeiten unterdessen an einer Lösung für das Problem. Wie die irreführenden Anzeigen aussehen, zeigen die beiden Bilder im oben verlinkten Tweet.

Was ist Unrecord eigentlich?

Unrecord ist ein in Entwicklung befindlicher, taktischer First-Person-Shooter, in dem ihr als Polizist in verschiedenen Kriminalfällen ermittelt. Neben den bereits im ersten Trailer gezeigten Shooter-Passagen spielen auch schwierige moralische Entscheidungen und komplexe Dialoge laut den Entwicklern eine große Rolle im Spiel.

Bekannt wurde Unrecord vor allem durch seine äußerst realistische Grafik. In einem ersten Trailer war der Shooter für viele Spielerinnen und Spieler teilweise überhaupt nicht von einer echten Bodycam-Aufnahme zu unterscheiden. Aber seht am besten selbst:

2:18 Unrecord: Trailer zum fotorealistischsten Shooter, den ihr je gesehen habt

Der extrem realistisch wirkende Trailer führte nicht nur dazu, dass Unrecord nun zu den meistgewünschten Spielen auf Steam gehört, sondern sorgte auch für Diskussionen. Während zunächst noch einige Spielerinnen und Spieler die Echtheit des Trailers in Zweifel zogen, folgte eine Debatte darum, ob der Shooter nicht zu realistisch sei. Warum die täuschend echt wirkenden Bilder aus Unrecord und ähnlichen Spielen ihm Unbehagen bereiten, erklärt euch Peter in seiner Kolumne.

Hattet ihr Unrecord nach der großen Realismus-Debatte im April schon wieder vergessen? Oder landete der grafisch beeindruckende Shooter auch auf eurer Steam-Wunschliste? Was haltet ihr von dem Spiel, und dachtet ihr zuerst auch, dass es ein Fake sei? Habt ihr auch schon eine der falschen Anzeigen auf YouTube gesehen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!