Alien: Romulus überzeugt in den internationalen Wertungen, doch für die Kritiker gibt es ein großes Problem

Am heutigen 15. August 2024 startet Alien: Romulus in den Kinos. Obwohl mit Fede Alvarez ein ganz neuer Regisseur in der Horror-Reihe einsteigt, gelingt es dem Filmemacher das Gefühl der alten Filme einzufangen.

Das gefällt den meisten Kritikern, doch gibt es Reviews, in denen bemängelt wird, dass sich gerade auf diesen Aspekt ein wenig zu sehr verlassen wird. Unsere eigene spoilerfreie Kritik findet ihr hier:

Alien: Romulus im Pressespiegel

Die internationalen Wertungen zeichnen ein sehr positives Bild. Der Rezensionen-Aggregator Rotten Tomatoes konnte bisher 126 Reviews sammeln, die zu 83 Prozent positiv ausfallen.

Etwas anders sieht es bei Metacrtic aus. Hier kommt Alien: Romulus auf eine Durchschnittswertung von 64, basierend auf 39 Reviews. Allerdings befindet sich ein großer Teil der Wertungen im positiven Bereich zwischen 60 und 100. Lediglich zwei Wertungen fallen mit 38 und 25 ins negative Spektrum.

Das sagen die Kritiker

Davon Rooney vom Hollywood Reporter schreibt:

Die Kreaturen gehören nach wie vor zu den furchteinflößendsten Filmmonstern der Geschichte, und der Regisseur liefert einen unerbittlich rasanten Beitrag, der uns daran erinnert, warum sie seit Jahrzehnten unsere Fantasie beflügeln.

John Nugent schreibt in seiner Review im Empire Magazin:

Alien: Romulus greift bekannte Erfolgsrezepte auf, erinnert sich aber vor allem an die Zutaten, die einen guten Alien-Film ausmachen, und führt sie mit erstaunlichem Geschick und Sorgfalt aus. Er ist offiziell der drittbeste Film der Reihe.

Loopers Matthew Jackson erklärt:

Es ist der furchterregendste Alien-Film seit fast 40 Jahren, eine Vision dessen, was das Franchise in den richtigen Händen erreichen kann, und hoffentlich ein Sprungbrett für noch mehr Geschichten im Universum.

Christoph Petersen von den Kollegen bei Filmstarts zieht folgendes Fazit:

Der Film kombiniert den Horror von Alien mit der Action von Aliens, sieht dabei selbst fantastisch aus und punktet neben den Kreaturen-Designs vor allem mit einigen coolen Setpieces. An seine Vorbilder und Vorgänger kommt Fede Alvarez aber nicht heran.

Kritik hingegen hat Charles Pulliam-Moore von The Verge:

Da so viele von Romulus' Teilen ikonische Momente aus früheren Alien-Filmen widerspiegeln, werden nur wenige der Drehungen und Wendungen des neuen Films langjährige Fans mitreißen. Aber für Leute, die einfach nur ein paar solide Jump Scares und Ridley Scotts Vorstellungskraft suchen, ist der Film ausreichend.

Der Kritiker vom Guardian, Peter Bradshaw, ist ebenfalls nicht überzeugt:

Ein technisch kompetentes Werk, aber so genial die Anspielungen auf den ersten Film auch sein mögen, so muss man doch sagen, dass es dem Film grundsätzlich an Originalität fehlt, was ihn frustrierend macht.

