Auf eine große SciFi-Fortsetzung warten Fans seit Jahren, jetzt verspricht James Cameron gleich mehrere davon

Alita: Battle Angel war an den Kinokassen (leider) alles andere als ein Erfolg. Trotzdem dürfen Fans jetzt aufatmen: Denn laut James Cameron wird nicht nur an einer Fortsetzung gearbeitet, tatsächlich sollen gleich mehrere kommen.

Das hat der Kult-Regisseur hinter legendären SciFi-Blockbustern wie Avatar oder Terminator 2 fast beiläufig gegenüber Forbes erwähnt. Darin geht es eigentlich darum, dass Cameron seine 33 Millionen teure Ranch in Kalifornien verkauft. Seine Arbeit zieht den Filmemacher nämlich nach Los Angeles und Wellington in Neuseeland, um an neuen Avatar-Teilen zu arbeiten.

Gleich mehrere Alita-Sequels in Arbeit

Doch was hat das jetzt mit Alita zu tun? Ebenso wird es Cameron nach Austin, Texas verschlagen, wo er an neuen Alita-Filmen arbeiten möchte. Und ja, ihr habt richtig gelesen: Es ist nicht nur eine Battle Angel-Fortsetzung geplant, sondern gleich mehrere.

Auf eine Fortsetzung zu Alita: Battle Angel warten Fans schon seit vier Jahren. Die Manga-Verfilmung von Regisseur Robert Rodriguez (From Dusk Till Dawn, The Book of Boba Fett) und Produzent James Cameron konnte bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar (ohne Marketing-Kosten) nur 405 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) und dürfte gerade so ihre Kosten gedeckt haben.

Deswegen ist es nicht allzu verwunderlich, dass ein Alita: Battle Angel 2 (und 3) bisher nicht so recht in die Gänge gekommen ist - obwohl von Anfang an gleich mehrere Teile um Hauptdarstellerin Rosa Salazar geplant waren.

Aber! Erstmal abwarten

Ein klein wenig die Füße still halten solltet ihr aber dennoch: Selbst wenn sich mehrere Sequels zu Alita: Battle Angel laut Cameron in Arbeit befinden, ist nicht garantiert, dass die auch das Licht der Welt erblicken. So gibt es zum aktuellen Zeitpunkt auch noch keine Details zur Story, dem Cast oder einem eventuellen Kinostart.

Da aber Alita: Battle Angel einen erfolgreichen sowie einflussreichen Filmemacher wie James Cameron im Rücken hat, dürfte es um das Projekt besser stehen, als um vergleichbaren Filmfortsetzungen. Alita: Battle Angel hat sich ohnehin zu einem Kultfilm im SciFi-Genre gemausert, was ebenfalls für eine, beziehungsweise mehrere Fortsetzungen sprechen dürfte.

Freut ihr euch über die Nachricht, dass James Cameron neue Filmfortsetzungen zu Alita: Battle Angel entwickelt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut hat euch der erste Teil gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die geplanten Sequels? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!