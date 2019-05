Auf GOG.com locken mit dem Summer Sale 2019 ab sofort einige interessante Angebote für PC-Spieler. Das Event steht unter dem Motto »Musikfestival« und bietet über 2.000 Spiele zu vergünstigten Konditionen an. Um euch das gute Gefühl eines neuen Titels in der Spiele-Bibliothek ins Gedächtnis zu rufen, gibts zum Start direkt einen geschenkt: Obduction von den Myst-Entwicklern Cyan.

Im Folgenden lest ihr alle Rahmeninfos des GOG Summer Sale 2019 sowie eine persönliche Auswahl an Highlight-Angeboten.

Wann findet der GOG-Sommer-Sale statt? Der Sale läuft vom 30. Mai bis zum 17. Juni 2019 um 23:59.

Wie lange bekomme ich Obduction? Ihr könnt Obduction bis zum 1. Juni um 23:59 kostenlos eurer GOG-Bibliothek hinzufügen und dürft es dann für immer behalten.

Was gibt es alles vergünstigt? Im Folgenden lest ihr eine Liste von 2.000 Spielen, die vergü... Scherz. Wir versorgen euch mit unseren Highlights aus dieser langen Liste, inklusive Ersparnis und etwaigen Vergleichs-Preisen auf Steam und Humble.

Spiele-Highlights im GOG Summer Sale 2019

Was verbrigt sich hinter den Festival-Sammlungen?

Im Stile eines Musikalbums diverser bekannter Bands wie unter anderem Alien Ant Farm und Chemical Brothers präsentiert GOG kleine Spielesammlungen, die im Bündel vergünstigt erhältlich sind.

Das Album Alien Plant Farm richtet sich an Aufbau-Strategen und enthält Stellaris, Surviving Mars und Aven Colony für 17,99. Bei den Mechanical Brothers gibt es die Robo-Spiele Into the Breach, Hob und Observer für ebenfalls 17,99.

Wie funktionieren die 24-Stunden-Blitzangebote?

Auch tägliche Besucher finden wieder Sonderangebote zum Stöbern. So ist auf GOG.com alle 24 Stunden eine andere Auswahl an Titeln zeitlich begrenzt besonders günstig zu haben. Nach Ablauf der Frist bleiben betreffende Spiele dann weiterhin günstiger als außerhalb des Sales.

Zum Start der GOG-Sommer-Aktion sind etwa Titan Quest Anniversary Edition für 4,09 Euro (-80 Prozent), Shadows: Awakening für 11,99 (-70 Prozent) und Ori and the Blind Forest: Definitive Edition für 10,09 (-50 Prozent) vertreten.