Alle tot in Skyrim: Spieler erreicht makabres Ziel, löst ein Wechselbad der Gefühle aus

Ein Spieler hat es geschafft, fast alles in Skyrim zu töten.

In der Welt von The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es eine Vielzahl bunter Charaktere. Und was macht man mit diesen am besten? Natürlich umbringen! Das dachte sich zumindest der Reddit-Nutzer Amelix34, der die komplette Spielwelt von fast allen Lebewesen befreit und bei seiner Säuberung von Orten wie Weißlauf, Dämmerstern und weiteren ein Kopfgeld von über 267.000 Septim angehäuft hat.

Ein Skyrim-Spieler im Mordrausch

Diese grausame Gewalttour führte dazu, dass Amelix34 3.310 menschliche NPCs, darunter Banditen, Assassinen und andere Schurken, aber auch unschuldige Dorfbewohner, ehrenhafte Soldaten und mehr, umbrachte, sowie 693 Tiere, 401 Kreaturen, 947 Untote und 55 Daedra.

Seine Statisken könnt ihr euch in folgendem Bild ansehen:

Im Gegensatz zum 2023 erschienenen RPG-Hit Baldur's Gate 3, in dem Spieler praktisch alles und jeden töten können, beschränkt Skyrim aus dem Jahr 2011 die monströsen Absichten der Spieler jedoch etwas.

Wichtige Questgeber, wie Jarl Balgruuf von Weißlauf, können beispielsweise nicht getötet werden. Ein Angriff auf diese NPCs führt nur dazu, dass der Charakter zu Boden geht, aber letztlich wieder aufsteht, um die Geschichte des Spiels nicht vollständig zu zerstören.

Natürlich löste eine solche Aktion gemischte Reaktionen aus, wobei Spieler sowohl fasziniert als auch erschrocken waren über das, wozu dieser Spieler fähig ist. Einige Spieler hielten es für besonders grausam, dass der Spieler für seinen Killing Spree das Schwert Dawnbreaker verwendet hat.

Dieses legendäre Artfakt bekommt man nämlich erst dann von der Daedra-Göttin Meridia ausgehändigt, wenn man in einer Reihe von Prüfungen seine Reinheit und Eignung als Träger dieses Symbols für den Kampf gegen das Böse bewiesen hat. Andere Fans scherzten hingegen, dass die einzige Person, die jetzt noch zu töten ist, der Hauptcharakter selbst sei.

Skyrim ist auch zwölf Jahre nach seinem Release noch unheimlich beliebt - auf Steam wird es aktuell sogar von mehr Leuten gespielt als Starfield! Habt Ihr in den letzten Jahren ähnliche, vielleicht weniger blutrünstige Erfahrungen in Skyrim gemacht oder plant Ihr, das Spiel in einer völlig anderen Weise zu erkunden? Lasst es uns wissen!