Alte CoD-Spiele feiern gerade eine wundersame Rückkehr - was ist da los?

Wann habt ihr das letzte Mal euren Lego-Eimer rausgekramt, im Wohnzimmer ausgeschüttet und euch wieder wie acht Jahre alt gefühlt? Gebt es zu, ihr macht das regelmäßig!

Etwas Ähnliches scheint gerade mit diversen Call of Dutys zu passieren. Im Microsoft Store tauchen plötzlich CoD Black Ops 2 von 2012 und Modern Warfare 3 von 2011 unter den meistverkauften Titeln auf. Gut, sie sind auch gerade im Sale, aber das dürfte nicht der Hauptgrund für das Comeback sein.

Belebt Microsoft die Klassiker wieder?

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft scheint kurz vor dem Abschluss zu stehen. Nachdem mehrere politische Institutionen den größten Deal in der Geschichte der Videospielindustrie zunächst kritisch beäugt hatten, haben die meisten inzwischen ihre Zustimmung gegeben.

Da scheint die Rückkehr der alten Call of Dutys in den Xbox Store mehr als nur ein Zufall zu sein. Wie der Journalist Tom Warren von The Verge nun berichtet, hat Microsoft langwierige Serverprobleme beseitigt und damit den Weg frei gemacht, die Multiplayer-Modi wieder wie vor zehn Jahren spielen zu können.

Dies und möglicherweise eine prominentere Platzierung im Xbox Store, verbunden mit einem Preisnachlass, dürften die Gründe für die wundersame Rückkehr der alten CoDs sein.

Was deutsche Entwickler über den 69-Milliarden-Deal denken, seht ihr im Video:

Falls Microsoft sich bei Activision-Marken wie Call of Duty in Stellung bringen will, um nach einer vollzogenen Übernahme möglichst viel Profit zu generieren, könnten auch ältere Titel eine Rolle spielen. Das könnten gute Nachrichten für Spielerinnen und Spieler sein.

Ebenfalls überraschend war jüngst, dass Blizzard diverse Spiele auf Steam bringt, wie ihr oben nachlesen könnt. Den Anfang macht Overwatch 2, aber auch andere Spiele sollen langfristig auf Valves Vertriebsplattform landen.

Was haltet ihr von der Rückkehr klassischer Call of Dutys? Seid ihr selbst dabei und lasst die alten Tage wieder aufleben? Schreibt es gerne in die Kommentare!