Amazon Prime Video im Februar 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

The Office hat das gleiche Vorbild wie die deutscher Serie Stromberg. Bildquelle: NBC.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Ihr könnt euch auf einige erfolgreiche Kinofilme wie Interstellar und Godzilla 2: King of Monsters freuen. Außerdem erwartet euch die neue Serienadaption des Actionfilms Mr. & Mrs. Smith.

Welche weiteren neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im Februar 2024: The Office - Staffel 1 bis 9

The Office basiert auf der gleichnamigen britischen Serie von Ricky Gervais und erzählt absurde Geschichten aus dem Büroalltag eines Großhandelsunternehmens für Papier und Bürobedarf. Auf dem Arbeitsplatz treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander, die in der Mockumentary immer wieder für eine Prise schwarzen Humor sorgen.

In Zentrum der Handlung befindet sich der unkonventionelle Abteilungsleiter Michael Scott (Steve Carell), der für seinen Job mehr als ungeeignet ist. Außerdem ist da Jim Halpert (John Krasinski) zu nennen. Dieser spielt dem exzentrischen Top-Verkäufer Dwight Schrute (Rainn Wilson) stets Streiche und ist hoffnungslos in die vergebene Empfangssekretärin Pam Beesly (Jenna Fischer) verliebt.

2:13 The Office US: Das amerikanische Stromberg könnt ihr bald auf Amazon Prime Video streamen

In den neun Staffeln der Serie trefft ihr auf eine große Reihe hochkarätiger Schauspielerinnen und Schauspieler wie Steve Carell (Anchorman), Ed Helms (Hangover), Craig Robinson (Brooklyn 99), Idris Elba (The Suicide Squad) und Oscarpreisträgerin Kathy Bates (Misery).

The Office erscheint am 16. Februar 2024 auf Amazon Prime Video.

Alle neuen Filme im Februar 2024 auf Amazon Prime Video

1. Februar

Mile 22

Du neben mir

Natürlich Blond

Natürlich Blond 2

The spectacular now: Perfekt ist jetzt

3. Februar

Eat Wheaties!

4. Februar

Ex Machina

Es gilt das gesprochene Wort

5. Februar

High Heat

Justice League

6. Februar

Old Henry

7. Februar

The Witch: Subversion

The Witch 2: The Other One

8. Februar

Die Känguru-Chroniken

The Killer: Someone Deserves to Die

9. Februar

The Underdoggs

Upgraded: First Class

Godzilla II: King of Monsters

2:13 Rodan, Mothra, King Gidorah - Im finalen Trailer zu Godzilla 2: King of the Monsters wimmelt es vor Kaijus - Im finalen Trailer zu Godzilla 2: King of the Monsters wimmelt es vor Kaijus

10. Februar

The Cellar

11. Februar

Lamb

Colossal

12. Februar

Der weiße Hai

Veronica Mars

Pensati Sexy

13. Februar

King Kong

Kong: Skull Island

Five Blind Dates

15. Februar

Das letzte Tabu

16. Februar

This Is Me… Now: a Love Story

Neneh Superstar

19. Februar

Interstellar

E.T. – Der Außerirdische

20. Februar

The Twin

Men: Was dich sucht, wird dich finden

22. Februar

Rendezvous mit Joe Black

23. Februar

Jenny Slate: Seasoned Professional

24. Februar

Split

25. Februar

Meet Cute: Mein täglich erstes Date

27. Februar

Immenhof: Das große Versprechen

Last Looks

28. Februar

Control

The Nun

Blinded by the Light

Alle neuen Serien im Februar 2024 auf Amazon Prime Video

2. Februar

Mr. & Mrs. Smith

1:30 Mr. & Mrs. Smith: Die Serie wird anders als der 19 Jahre alte Kinofilm - wie ein neues Video zeigt

8. Februar

The Silent Service

9. Februar

Dr. House - Staffel 1 bis 6

Wolf Like Me - Staffel 2

14. Februar

Beasts Like Us

16. Februar

The Office - Staffel 1 bis 9

20. Februar

Die Teddy Teclebrhan Show

23. Februar

The Second Best Hospital in the Galaxy

Floripa House: Wild und frei - Staffel 4

29. Februar

Die Rote Königin

Neu auf Freevee im Februar 2024

1. Februar

The Familiar of Zero F - Staffel 4

Stargate Universe - Staffel 1

Tiger Girl

The Flood

2. Februar

The Last Son

4. Februar

Act of Valor

7. Februar

Jack in the Box 2: Awakening

8. Februar

The Saint’s Magic Power is Omnipotent - Staffel 1

9. Februar

Brain Freeze

12. Februar

Don’t Go: Zwischen Leben und Tod

14. Februar

Moloch

16. Februar

Press Play and Love Again

18. Februar

Nachtwald: Das Abenteuer beginnt

19. Februar

The Boy Behind the Door

21. Februar

Seance

27. Februar

The Survivor

29. Februar

Die Hüterin der Wahrheit: Dinas Bestimmung

Die Hüterin der Wahrheit 2: Dina und die schwarze Magie

