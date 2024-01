Disney Plus im Februar 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im Februar 2024 startet bei Disney Plus das große Serienfinale eines beliebten Star-Wars-Ablegers. Bildquelle: Disney+.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Februar 2024 könnt ihr euch über die letzte Staffel einer der beliebtesten Star-Wars-Serien freuen. Außerdem kommt ein Marvel-Film ins Abo, der erst im November letzten Jahres im Kino gestartet ist.

Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Januar hinzugefügt wurden und noch werden, seht ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im Februar 2024 - Star Wars: The Bad Batch

Im Februar findet Star Wars: The Bad Batch, das erfolgreiche Spin-Off der Clone-Wars-Serie, mit der dritten Staffel ihr Ende. Die Serie dreht sich um die Kloneinheit 99, das sogenannte Bad Batch, die der Order 66 aufgrund einer Genmanipulation widerstehen konnten und sich nicht gegen die Jedi gestellt haben. Den Trailer seht ihr hier:

2:01 The Bad Batch enthüllt den Trailer und Release zur dritten und letzten Staffel mit einem Knall

In der neuen Staffel versucht die zerrüttete Kloneinheit, den unmodifizierten Klon Omega zu finden, die sich in einem weit entfernten imperialen Forschungslabor befindet. Um diese Herausforderung zu meistern, greifen sie auf unerwartete Verbündete zurück. Infolgedessen kommt es auch zu einem überraschenden Wiedersehen mit Asajj Ventress, die Fans von Star Wars: The Clone Wars bekannt sein sollte.

Die ersten drei Folgen von Star Wars: The Bad Batch erscheinen am 21. Februar 2024 auf Disney. Ab dann erscheint bis zum 1. Mai wöchentlich eine neue Episode.

Neue Filme bei Disney Plus im Februar 2024

2. Februar

Selbst

7. Februar

The Marvels

Lest hier unsere spoilerfreie Filmkritik zu dem kontroversen Marvel-Spektakel.

2:00 The Marvels: Zum Kinostart des neuen MCU-Films gibt's nochmal einen letzten Trailer

9. Februar

Suncoast

14. Februar

Daughters Of The Cult

28. Februar

We Live Here: The Midwest

Neue Serien bei Disney Plus im Februar 2024

7. Februar

American Dad - Staffel 19

Die 2000er - Die Welt mit anderen Augen sehen - Staffel 1

Die 80er - Ein Jahrzehnt verändert die Welt - Staffel 1

Animal Fight Club - Staffel 3 - 6

Apokalypse: Der Kalte Krieg - Staffel 1

Drogen im Visier - Staffel 6 - 7

Dr. Joya - Hautärztin der Tiere - Staffel 1

14. Februar

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi

Mickey Maus: Spielhaus - Neue Episoden der 2. Staffel

Geschichte mal anders! - Staffel 1

What's Up, Dad? - Staffel 1 - 5

21. Februar

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 3

Wildes Indien - Staffel 1

Haileys Mission - Staffel 1

27. Februar

Shogun - Staffel 1

1:12 Shogun: Der neue Teaser zur im feudalen Japan angesiedelten Serie versprüht Stimmung ohne Ende

Auf welche Filme und Serien auf Disney Plus freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas Interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern?