Netflix im Februar 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Was für neue Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die Übersicht für Januar 2024 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Highlight im Januar 2024 - Avatar: Der Herr der Elemente

Avatar: Der Herr der Elemente ist die Live-Action-Neuauflage der gleichnamigen Zeichentrickserie von 2005. Die Welt von Avatar ist in vier Nationen eingeteilt, die jeweils eines der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft repräsentieren. Durch die imperialistische Feuernation ist jedoch das Gleichgewicht außer Kontrolle geraten und Chaos macht sich breit.

Nur der Avatar, der als einziger Mensch alle vier Elemente bändigen kann, ist in der Lage, dieses Gleichgewicht und den Frieden wiederherzustellen. Dieser ist jedoch verschwunden. Zumindest bis die Wasserstammesmitglieder und Geschwister Katara und Sokka den Jungen Aang treffen. Dieser ist Mitglied der fast vergessen Luftnomaden-Nation und stellt sich als der verschollene Retter heraus.

2:31 Avatar - Der Herr der Elemente: Neuer Trailer zur Netflix-Serie zeigt einige bekannte Gesichter

So begibt sich das Trio auf den Weg, um in allen Nationen der Welt mächtige Bändiger zu treffen, die Aang im Umgang mit den vier Elementen unterrichten sollen. Nur so kann das Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Die Reise wird jedoch von vielen Strapazen begleitet, da die Gruppe stets von dem gefährlichen Kronprinzen der Feuernation Zuko verfolgt wird.

Avatar: Der Herr der Elemente erscheint am 22. Februar 2024 auf Netflix.

Neue Serien bei Netflix im Februar 2024

2. Februar

Let’s Talk about CHU

3. Februar

Outlander - Staffel 6

5. Februar

Die Wikinger: Menschenräuber auf großer Fahrt

Dee und ihre Freunde in Oz

7. Februar

Raël: Der letzte Prophet

Luz

8. Februar

Zwei an einem Tag

9. Februar

A Killer Paradoxon

Love Stalker Killer

Machos alfa - Staffel 2

An Incurable Case of Love

13. Februar

Sunderland ‚Til I Die - Staffel 3

14. Februar

Liebe macht blind - Staffel 6

Guten Morgen, Verônica - Staffel 3

15. Februar

The Vince Staples Show

House of Ninjas

AlRawabi School for Girls - Staffel 2

Ready, Set, Love

Der kleine Nicolás: Das Leben eines Schlitzohrs

Law & Order: Special Victims Unit - Staffel 6 + 7 und Staffel 9 - 11

Dragon Sakura S2

16. Februar

Comedy Chaos

19. Februar

Rhythm + Flow: Italien

22. Februar

Avatar: Der Herr der Elemente

23. Februar

Formula 1: Drive to Survive - Staffel 6

Der Geisterarzt

24. Februar

The Real World - Staffel 9

28. Februar

Im Sumpf: Millennium

American Conspiracy: The Octopus Murders

im Februar ohne Datum:

Die Geschichte der Indrani Mukerjea: Begrabene Wahrheit

Neue Filme bei Netflix im Februar 2024

1. Februar

Hellboy: Call of Darkness

Chris Tall: Und jetzt ist Papa dran!

The Contractor

Midnight Sun: Alles für Dich

November Criminals

2. Februar

Orion und das Dunkel

4. Februar

The Guilt Trip: Unterwegs mit Mum

9. Februar

Asche

Bhakshak

10. Februar

Appleseed Alpha

12. Februar

Big George Foreman

13. Februar

Taylor Tomlinson: Have It All

Töte mich, wenn du dich traust

14. Februar

players

Die Liebeskümmerer

A Soweto Love Story

15. Februar

Footloose

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Sörensen fängt Feuer

16. Februar

Einstein und die Bombe

Der Abgrund

17. Februar

Gran Turismo – Based on a True Story

18. Februar

Uncharted

2:27 Uncharted - Erster offizieller Trailer zur Videospielverfilmung - Erster offizieller Trailer zur Videospielverfilmung

20. Februar

Mike Epps: Ready to Sell Out

21. Februar

Darf ich dir ein Geheimnis verraten?

22. Februar

Was Männer wollen

Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing

23. Februar

Mea Culpa

Through my Window: Ich seh‘ dich an

24. Februar

The 30th Annual Screen Actors Guild Awards

28. Februar

Code 8: Teil II

