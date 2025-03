Netflix: Alle neuen Filme und Serien im April - Eine der besten Sci-Fi-Serien geht endlich weiter

Mit neuen Staffeln von Black Mirror, You - Du wirst mich lieben, How to Sell Drugs Online (Fast) und Devil May Cry ist der April ein absoluter Highlight-Monat für Serien-Fans. Bildquelle: Netflix

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die aktuelle Übersicht für März 2025 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Highlight im April 2025: Black Mirror - Staffel 7

Genre : Sci-Fi/Thriller

: Sci-Fi/Thriller Creator : Charlie Brooker

: Charlie Brooker Cast : Awkwafina, Peter Capaldi und Emma Corrin

: Awkwafina, Peter Capaldi und Emma Corrin Serienstart : 2011

: 2011 Staffeln : 7

: 7 Auf Netflix ab: 10. April 2025

In der britischen Anthologie-Serie Black Mirror wird in jeder Episode eine neue düstere, teils dystopische Geschichte rund um die Schattenseiten der modernen Gesellschaft und der hochmodernen Technologie erzählt. So kommen gleichsam Sci-Fi-, Thriller- und häufig sogar Horror-Fans auf ihre Kosten.

Außerdem geben sich regelmäßig bekannte Schauspielgrößen wie etwa Aaron Paul (Breaking Bad), Anthony Mackie (Captain America: Brave New World) und Bryce Dallas Howard (Jurassic World) die Ehre.

Staffel 7 umfasst sechs neue Episoden, wobei erstmals eine Folge die Fortsetzung einer vergangenen Geschichte wird. Endlich erfahren wir, wie es der Crew der USS Callister aus dem Auftakt der vierten Season erging, nachdem ihr Captain verstorben war.

Black Mirror Staffel 7 erscheint am 10. April 2025 auf Netflix.

2:59 Black Mirror: Eine der ikonischsten SF-Serien startet im April 2025 auf Netflix in Staffel 7

Neue Filme bei Netflix im April 2025

0:44 Im Actionfilm Havoc vom Schöpfer von The Raid schlägt sich Tom Hardy durch die kriminelle Unterwelt

Neue Serien bei Netflix im April 2025

1:57 How to Sell Drugs Online (Fast): Eine der besten deutschen Serien kündigt die Rückkehr zu Netflix an

Die Thriller-Serie You - Du wirst mich lieben mit Gosspi-Girl-Star Penn Badgley kehrt im April 2025 für das große Finale ein letztes Mal zurück. Mit How to Sell Drugs Online (Fast) endet im neuen Monat obendrein das deutsche Breaking Bad. Wenn ihr anschließend nach weiteren Serien sucht, hat unser Redakteur Peter in der Box oben einige spannende Sci-Fi-Empfehlungen für euch.