Was gibt es im Juli 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen? In unserer Übersicht stellen wir euch alle neuen Filme und Serien vor, die zum Programm der Streaming-Plattform stoßen.

Solltet ihr euch dafür interessieren, was außerdem noch Netflix und Disney Plus im Juli 2021 zu bieten haben, werft ihr am besten einen Blick auf die folgenden beiden Listen:

Neue Film- und Serien-Highlights im Juli 2021

The Tomorrow War: Der Actionfilm von Regisseur Chris McKay (The Lego Batman Movie) mit Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) wurde exklusiv für Amazon Prime Video produziert. Die Handlung spielt im Jahr 2051, in dem die Menschheit einen verzweifelten Kampf gegen die Menschheit schlägt. Wie verzweifelt genau zeigt sich durch eine extreme Maßnahme der Kämpfer: Mithilfe von Zeitreisen werden Menschen vorangegangener Epochen rekrutiert, um an dem Kampf gegen die außerirdische Bedrohung teilzunehmen.

Dunkirk: In diesem historischen Kriegsfilm behandelt Regisseur Christopher Nolan (The Dark Knight, Tenet) die Rolle der französischen Hafenstadt Dünkirchen während des Zweiten Weltkriegs. Die dort stationierten 400.000 Soldaten sind von feindlichen Truppen eingekesselt, während die britische Regierung eine Rettungsaktion startet. Die Geschichte von Dunkirk wird aus der Perspektive unterschiedlichster Charaktere erzählt, während im Hintergrund die Uhr erbarmungslos tickt.

Ratchet & Clank: Von Sonys Playstation-Konsole ist das heldenhafte Duo Ratchet und Clank gar nicht mehr wegzudenken. Erst kürzlich erschien das neueste Abenteuer des Lombax und seinem Roboter-Kumpel Clank Rift Apart exklusiv für die PS5. Schon 2016 versuchte sich Sony an einem Kinofilm um die beiden Kumpel, welcher Kritiker und an den Kinokassen allerdings nur bedingt überzeugte. Trotzdem sollten zumindest Fans und Videospieler einen Blick riskieren.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime Video im Juli 2021

Quem Vai Ficar Com Mário

Alle neuen TV-Serien bei Amazon Prime Video im Juli 2021

Eyes on the Prize: Uprising - Staffel 1

Fugget About It - Staffel 1-2

Mumbai Diaries 26/11

American Housewife - Staffel 1-3

Luxe Listings Sydney - Staffel 1

El Cid - Staffel 2

Making the Cut - Staffel 2

Them - Staffel 1 (deutsche Synchronfassung)

