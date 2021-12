Was gibt’s im Januar 2022 neu bei Amazon Prime Video? Wir liefern euch wie gewohnt in unserer Übersicht über alle Filme und Serien, die nach Weihnachten und Silvester bei dem Streaming-Dienst landen. Diesmal dürften vor allem Kinofans mit Klassikern wie Scarface oder den ersten drei Matrix-Filmen auf ihre Kosten kommen.

Natürlich haben wir in einer separaten Übersicht bereits für euch aufgelistet, was es im Januar 2022 für neue Filme und Serien auf Disney Plus zu sehen gibt. Hier können sich Abonnenten unter anderem auf Eternals oder Shape of Water freuen:

Disney Plus im Januar 2022: Alle neuen Filme und Serien

Die Januar-Highlights bei Amazon Prime Video

Der Rausch: Bei Der Rausch oder auch Another Round handelt es sich um eine dänische Produktion aus dem Jahr 2020, in dem Mads Mikkelsen (Casino Royale, Doctor Strange) die Hauptrolle spielt. Dabei dreht sich die Tragik-Komödie um vier Lehrer, die aus Frustration ein gemeinsames Trinkexperiment starten, um mit mehr Selbstvertrauen vor ihre Schplet zu treten.

Und während es am Anfang noch ziemlich gut läuft, angetrunken in den Tag zu starten und so die Arbeit und das eigene Privatleben zu ertragen, schlägt das Trinkexperiment schnell in eine Alkoholsucht um. Der Film von Regisseur Thomas Vinterberg hat international über 40 Preise und 50 Nominierungen einräumen können und gewann unter anderem den Oscar als bester fremdsprachiger Film.

The Matrix, Reloaded und Revolutions: Kurz nach dem Kinostart von Matrix Resurrections ist es nur passend, dass sich Amazon die drei vorangegangenen Teile ins Programm holt. Solltet ihr also nach Teil 4 abermals Lust bekommen haben, in die Matrix einzutauchen und die Geschichte von Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss) und Morpheus (Laurence Fishburne), habt ihr am dem 1. Januar 2022 die beste Gelegenheit dazu.

Falls ihr euch übrigens dafür interessiert, was wir von Matrix Resurrections halten, könnt ihr das in unserer Filmkritik nachlesen:

Filmkritik Matrix Resurrections - Bittere Pille

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im Januar 2022

Ab 1. Januar

Ab 2. Januar

Ab 3. Januar

Ab 4. Januar

Ab 5. Januar

Ab 6. Januar

Ab 7. Januar

Ab 10. Januar

Ab 11. Januar

Ab 13. Januar

Ab 14. Januar

Ab 16. Januar

Ab 17. Januar

Ab 18. Januar

Ab 19. Januar

Ab 22. Januar

Ab 25. Januar

Ab 27. Januar

Ab 28. Januar

Ab 29. Januar

Kimetsu No Yaiba: Mugen Ressha-Hen

Plötzlich Papa

Ab 31. Januar

Alle neuen Serien bei Amazon Prime im Januar 2022

Ab 1. Januar

Ab 10. Januar

Harrow - Staffel 3

Ab 14. Januar

Binge Reloaded - Staffel 2

Ab 15. Januar

The Promised Neverland - Staffel 1

Ab 21. Januar

Ab 27. Januar