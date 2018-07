Amazon - Raubkopien von Frostpunk & Surviving Mars entdeckt

Auf der US-Seite von Amazon wurden in den vergangenen Tagen Spiele zu extrem günstigen Preisen angeboten. Das erst vor Kurzem erschienene Aufbau-Survivalspiel Frostpunk wurde dort als Downloadversion für gerade mal 2,99$ verkauft, Surviving Mars kostete nur 3,99$. Wer angesichts von rund 90 Prozent Rabatt bei so neuen Spielen argwöhnisch wird, liegt richtig: Es handelte sich um illegale Raubkopien.

Wie Kotaku berichtet, wurden zunächst einige Reddit-User auf die verdächtig günstigen Deals aufmerksam und stellten prompt Nachforschungen an. Deren Ergebnis ist besorgniserregend. Scheinbar hat der Verkäufer die GOG-Version der Spiele benutzt, um die Raubkopien herzustellen.

Spiele, die auf GOG verkauft werden, zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel nicht kopiergeschützt sind. Das nutzten die Betrüger zu ihrem Vorteil, luden die GOG-Version herunter, versahen sie mit einem eigenen Installationsprogramm und stellten sie auf Amazon zum Verkauf. Eine Prüfung des angebotenen Downloads durch den Online-Händler fand anscheinend nicht statt.

Nach Bekanntwerden der Fälle warnten die Entwickler von Surviving Mars auf Twitter vor dem Kauf der angebotenen Version. Diese werde nicht durch Updates unterstützt.

Hi Community!



Please *do not* purchase a copy of our game under this link: https://t.co/EvtV6lCQHC



It's most likely an illegitimate copy of Surviving Mars and will not receive updates.



We'd hate to see you unable to play future content. :) pic.twitter.com/TdvlCdqclV