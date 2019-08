Mit Ryzen 3000 konnte AMD erstmals seit über einer Dekade technisch wieder zu Intel aufschließen, laut Meinung vieler Tester und Leser sogar überholen. Und auch die Marktanteile sind teils zu Gunsten von AMD gekippt. Matisse verkauft sich gut, die Preise liegen teils deutlich unter der Preisempfehlung.

Wer jedoch einen Ryzen 9 3900X erwerben möchte, muss sich gedulden, denn die Ryzen-Flotte muss noch ohne ihr nominelles Flaggschiff auskommen. Der Zwölfkerner wird voraussichtlich erst ab September erhältlich sein. (via PCGamesHardware)

Ryzen 3000 Lieferengpässe - Zu hohe Nachfrage von Ryzen 9 3900X & Ryzen 7 3800X

Ryzen 9 3900X nicht erhältlich oder teuer

AMDs Ryzen 9 3900X sollte eigentlich das Aushängeschild des Mainstream-Portfolios sein: 12 Kerne, 24 Threads bei 3,8 GHz Standard- und 4,6 GHz Turbo-Takt. Auf dem Papier ist er das auch - zumindest, solange der Sechzehnkerner Ryzen 9 3950X noch nicht erschienen ist. Dessen Launch soll im September stattfinden.

Doch derzeit ist das Spitzenmodell bei kaum keinem Händler zu haben, was auch Zweifel an einer guten Verfügbarkeit des 3950X zum Release weckt. Unsere Recherchen ergaben für den 3900X indes aktuelle Wartezeiten von minimal zwei Wochen bis fast einem Monat - also Mitte bis Ende September.

Als einziges Versandhaus führt Acom PC den Ryzen 9 3900X aktuell als »lagernd«, ruft dafür aber 699 Euro zuzüglich Versandkosten auf - AMDs unverbindliche Preisempfehlung sieht 529 Euro vor.

Andere Modelle fallen im Preis

Ganz anders sieht das bei den restlichen Prozessoren des Ryzen-3000-Line-Ups aus. Alle Modelle sind gut verfügbar und zum Teil klar unter der UVP erhältlich. So wird der Ryzen 7 3800X bei einigen namhaften Händlern bereits ab 404 Euro angeboten, rund 6 Prozent weniger als zur Markteinführung.

Ryzen 3000 laut Silicon Lottery mit geringem Overclocking-Potential

Der Ryzen 7 3700X ist seit Release um circa 10 Euro im Preis gesunken, den größten Sturz erlebte aber der Ryzen 5 3600X, der von ursprünglich 265 Euro zwischenzeitlich sogar unter 230 Euro gefallen war und sich im Moment bei 239 Euro einpendelt.

Die Preise bei Intel indes bleiben weitestgehend stabil. Das Topmodell Core i9 9900K bleibt knapp unter der 500-Euro-Marke, der Core i5 9600K steigt sogar wieder im Preis, nachdem der Kurs kurzfristig eingebrochen war.