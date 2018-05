Wie gestern berichtet, sind die ersten Ryzen Threadripper aus der 2000er-Serie bereits in den Händen von AMD-Partnern und damit die Veröffentlichung nur noch wenige Monate entfernt. AMD liegt damit wie bei den Ryzen-2000-CPUs im Zeitplan, was vor einigen Jahren für das Unternehmen alles andere als selbstverständlich war. Doch auch bei kommenden und noch einige Jahre entfernten Produkten scheint die Entwicklung wie geplant zu verlaufen.

Zen 2 ist fertig, Zen 3 im Zeitplan

Schon vor einigen Wochen hatte AMD bekanntgegeben, dass die Arbeiten an der Prozessor-Architektur Zen 2 gut verlaufen würden und auch die Vega-GPU in 7-Nanometern bereits existiere. AMD hat laut einer Meldung von Fudzilla in einer Präsentation nun diese Aussagen erneut bestätigt.

Das Design von Zen 2 ist demnach schon fertig und wird im Vergleich zu den ersten Zen-Prozessoren, wie dem Ryzen 7 1800X, Verbesserungen in »mehreren Dimensionen« bieten: Zen 2 wird im 7-Nanometer-Verfahren hergestellt. Der Nachfolger Zen 3 soll dann einen verbesserten 7nm+-Prozess nutzen und 2020 veröffentlicht werden. Auch hier spricht AMD davon, dass sich die Entwicklung im Zeitplan befinde.

» Kaufberatung: Die besten CPUs für Spieler inklusive Ryzen 2000

Vega in 7nm ist fertig, Navi und Nachfolger in Arbeit

Das gilt auch für die Grafiksparte von AMD. Vega in 7 Nanometern existiert laut AMD bereits, daher ist es keine Überraschung, dass die entsprechende Folie zeigt, dass das Design abgeschlossen wurde. Aber auch beim Nachfolger Navi, der ebenfalls in 7 Nanometern hergestellt werden soll, befindet sich AMD laut den Angaben im Zeitplan und die »nächste Generation«, die Navi folgen soll, wird dann ebenfalls 2020 im 7nm+-Verfahren hergestellt. Auch hier läuft anscheinend alles wie geplant.

Eventuell wird AMD während der Computex Anfang 2018 noch genauere Informationen liefern und vielleicht doch noch neue Grafikkarten mit 7-nm-Vega-GPUs für 2018 präsentieren.