Die US-Serie American Gods musste zuletzt einige schwere Rückschläge verkraften: Zuerst steigen die beiden Serien-Macher und Showrunner der Serie, Bryan Fuller und Michael Green, nach Streitigkeiten mit dem US-Sender Starz während der Produktion der zweiten Staffel aus. Dann verlässt auch noch Schauspielerin und Akte-X-Star Gillian Anderson die Serie.

Da man auf die von Gillian Andersons dargestellte Göttin Media nicht verzichten möchte, wurde nach einem Ersatz gefunden. Nun ist das Studio fündig geworden und präsentiert Kahyun Kim als New Media. Zeitgleich werden auch zwei weitere Neuzugänge präsentiert: Dean Winters (John Wick) als Mr. Town und Devery Jacobs (Cardinal) als Sam Black Crow.

We are excited to welcome @thedeanwinters as Mr. Town, @KDeveryJacobs as Sam Blackcrow and @kahyunkim257 as New Media, to the #AmericanGods family! #GodSquad pic.twitter.com/hmTwChxKNi