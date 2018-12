Ancestors: The Humankind Odyssey ist das neueste Werk des Assassin's-Creed-Erfinders Patrice Desilets. Auf den Game Awards die schon am 6. Dezember starten, wird es endlich neues zu dem Spiel geben, dass die gesamte Menschheitsgeschichte umspannen soll.

Das kündigte der Entwickler Panache Digital Games mit einem Beitrag auf Twitter an. So meint er, dass es an der Zeit ist, die Schatten zu verlassen und man eine Gameplay-Session mit Patrice Desilets streamen will. Diese werdet ihr im Livestream von Gamespot sehen können.

It's now time for @AncestorsGame to come out of the shadows. Watch @thegameawards this Thursday and tune into @GameSpot's livestream after the show for an extended gameplay session with @PatriceDez pic.twitter.com/HsSIDq9xNY